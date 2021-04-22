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В Сети обсуждают редкий снимок Хабенского
В Сети обсуждают редкий снимок Хабенского
В Сети обсуждают редкий снимок Константина Хабенского, который разместила у себя в Instagram Светлана Ходченкова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:27
2021-04-22T14:27
2021-04-22T14:27
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сети обсуждают редкий снимок Константина Хабенского, который разместила у себя в Instagram Светлана Ходченкова.На фотографии, сделанной в гримерной, артист, который редко появляется в соцсетях, сидит на корточках и широко улыбается.В комментариях многие пользователи отметили, что давно не видели его таким счастливым.При этом некоторые поклонники, давно не видевшие любимого актера, обратили внимание на то, что он на этом снимке почти без волос."О, Хабенский мог бы Саида сыграть в "Белом солнце пустыни", — предположил один из пользователей.
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россия, светлана ходченкова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин хабенский
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
В Сети обсуждают редкий снимок Константина Хабенского, который разместила
у себя в Instagram Светлана Ходченкова.
"Прекрасный вечер в Современнике. "Интуиция" с Александром Цыпкиным и Константином Хабенским", — написала актриса.
На фотографии, сделанной в гримерной, артист, который редко появляется в соцсетях, сидит на корточках и широко улыбается.
В комментариях многие пользователи отметили, что давно не видели его таким счастливым.
"Хабенский такой улыбчивый и милый — это что-то новое", "Такой счастливый Константин Юрьевич — это редкость", "Хабенский удивительно расслабленный и счастливый", — отметили подписчики.
При этом некоторые поклонники, давно не видевшие любимого актера, обратили внимание на то, что он на этом снимке почти без волос.
"О, Хабенский мог бы Саида сыграть в "Белом солнце пустыни", — предположил один из пользователей.