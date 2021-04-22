https://ria.ru/20210422/izdevatelstva-1729458806.html

В Новосибирске проверят данные об издевательствах над дочерью фронтовика

В Новосибирске проверят данные об издевательствах над дочерью фронтовика

Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщения в СМИ о том, что подростки издеваются над 72-летней дочерью участника Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:01

2021-04-22T14:01

2021-04-22T14:18

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

берлин (город)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщения в СМИ о том, что подростки издеваются над 72-летней дочерью участника Великой Отечественной войны, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.По данным местного сайта Сибкрай.ru, группа подростков с начала марта 2021 года издевается над пожилой жительницей Первомайского района, пугая ее громкими стуками в дверь квартиры, кидая в ее сторону палки и громко выражаясь нецензурной бранью. В сообщении сказано, что отец женщины участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина."По данному факту следственным управлением СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210329/moshennik-1603303298.html

россия

новосибирская область

берлин (город)

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, берлин (город), происшествия