Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/iran-1729486051.html
МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке
МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке
Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:07
2021-04-22T16:17
россия
мария захарова
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
москва
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6121b61b70e760a1212356445b9656bb.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в целом удовлетворены тем, как движется работа по реанимированию СВПД в рамках консультаций нынешними странами-участниками плана и представителям США", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается на переговорах, что является признанием безальтернативности сделки.В Вене на протяжении уже нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Во вторник состоялась очередная встреча на уровне политдиректоров. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерным вопросом - занимаются поиском конкретным шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
https://ria.ru/20210417/peregovory-1728729561.html
россия
сша
москва
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dac2104b6e1457c1bf1cb1ad81d378d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва, вена, в мире

МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке

16:07 22.04.2021 (обновлено: 16:17 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в целом удовлетворены тем, как движется работа по реанимированию СВПД в рамках консультаций нынешними странами-участниками плана и представителям США", - сказала Захарова на брифинге.
Иранский флаг на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 16:48
В МИД Ирана оценили ход переговоров по ядерному соглашению
Она отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается на переговорах, что является признанием безальтернативности сделки.
В Вене на протяжении уже нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Во вторник состоялась очередная встреча на уровне политдиректоров. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерным вопросом - занимаются поиском конкретным шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
 
РоссияМария ЗахароваСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МоскваВенаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния