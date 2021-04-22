https://ria.ru/20210422/iran-1729486051.html

МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке

МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке

Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:07

2021-04-22T16:07

2021-04-22T16:17

россия

мария захарова

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

москва

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6121b61b70e760a1212356445b9656bb.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы в целом удовлетворены тем, как движется работа по реанимированию СВПД в рамках консультаций нынешними странами-участниками плана и представителям США", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается на переговорах, что является признанием безальтернативности сделки.В Вене на протяжении уже нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Во вторник состоялась очередная встреча на уровне политдиректоров. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерным вопросом - занимаются поиском конкретным шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.

https://ria.ru/20210417/peregovory-1728729561.html

россия

сша

москва

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва, вена, в мире