МИД прокомментировал итоги переговоров по иранской ядерной сделке
16:07 22.04.2021 (обновлено: 16:17 22.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД по иранской ядерной программе на переговорах в Вене, цель которых восстановить сделку как можно скорее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в целом удовлетворены тем, как движется работа по реанимированию СВПД в рамках консультаций нынешними странами-участниками плана и представителям США", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что вопрос о пересмотре СВПД не рассматривается на переговорах, что является признанием безальтернативности сделки.
В Вене на протяжении уже нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Во вторник состоялась очередная встреча на уровне политдиректоров. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерным вопросом - занимаются поиском конкретным шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.