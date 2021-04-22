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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/investzatraty-1729514999.html
Новым подмосковным гостиницам возместят до 15 процентов инвестзатрат
Новым подмосковным гостиницам возместят до 15 процентов инвестзатрат
Власти Подмосковья возместят новым подмосковным гостиницам и домам отдыха до 15% от инвестиционных затрат, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:05
2021-04-22T18:05
новости подмосковья
россия
московская областная дума
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья возместят новым подмосковным гостиницам и домам отдыха до 15% от инвестиционных затрат, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко.Субсидия направлена на возмещение процентной ставки по кредиту на величину ключевой ставки ЦБ РФ – 4,5%. "В настоящее время решаются вопросы с перечнем банков, которые будут предоставлять кредиты", - сказал Шимко на заседании круглого стола "Мособлдумы".Основными условиями для получения субсидий является регистрация на территории Подмосковья, разрешение на строительство с 2018 года, объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, объем номерного фонда не менее 50 единиц, а также ввод в эксплуатацию в течение трех лет с момента заключения соглашения. Кроме того, классификация гостиницы должна быть не менее трех звезд.Он также напомнил, что в рамках действующих субсидий действует компенсация на создание объектов инженерной инфраструктуры в размере не более 20% от общих затрат.
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россия, московская областная дума, московская область (подмосковье)

Новым подмосковным гостиницам возместят до 15 процентов инвестзатрат

18:05 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья возместят новым подмосковным гостиницам и домам отдыха до 15% от инвестиционных затрат, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко.
Субсидия направлена на возмещение процентной ставки по кредиту на величину ключевой ставки ЦБ РФ – 4,5%.
"В настоящее время решаются вопросы с перечнем банков, которые будут предоставлять кредиты", - сказал Шимко на заседании круглого стола "Мособлдумы".
Основными условиями для получения субсидий является регистрация на территории Подмосковья, разрешение на строительство с 2018 года, объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, объем номерного фонда не менее 50 единиц, а также ввод в эксплуатацию в течение трех лет с момента заключения соглашения. Кроме того, классификация гостиницы должна быть не менее трех звезд.
Он также напомнил, что в рамках действующих субсидий действует компенсация на создание объектов инженерной инфраструктуры в размере не более 20% от общих затрат.
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