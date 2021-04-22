https://ria.ru/20210422/investitsii-1729550760.html

Проект об упрощенном получении ВНЖ за инвестиции могут принять осенью

Проект об упрощенном получении ВНЖ за инвестиции могут принять осенью

Министр экономического развития России Максим Решетников рассчитывает, что законопроект об упрощении порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:04

2021-04-22T22:04

2021-04-22T22:04

россия

максим решетников

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников рассчитывает, что законопроект об упрощении порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в России одобрят в осеннюю сессию."Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал", - сказал Решетников на брифинге.Он напомнил, законопроект был сегодня рассмотрен на заседании правительства и был поддержан. "Спрос на такой инструмент есть, более 20 стран ввели инструмент получения вида на жительство в обмен на инвестиции. Нам удалось согласовать все позиции, законопроект представлен в правительство и поддержан", - добавил министр.По его словам, сегодня оформление ВНЖ занимает полтора года. Благодаря новому механизму эта процедура будет сокращена. Вид на жительство предоставляет иностранному гражданину право работать, открывать свое дело, пользоваться социальными услугами."Ключевой вопрос, которому пришлось уделить внимание и придется еще уделить внимание, это, конечно, вопрос критериев – сколько должен составлять тот минимальный объем инвестиций, чтобы инвестор мог претендовать на ВНЖ – на сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций в 30 миллионов рублей", - пояснил Решетников.Он добавил, что средства инвестор может вложить двумя способами – либо создать компанию и вложиться в нее (здесь возможен дополнительный параметр - еще создание рабочих мест), второй способ – вложение в недвижимость. Решетников добавил, что после обсуждения законопроекта в Госдуме эти решения будут закреплены в акте правительства.

https://ria.ru/20210421/investitsii-1729268812.html

https://ria.ru/20210421/investitsii-1729250295.html

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россия, максим решетников, госдума рф, экономика