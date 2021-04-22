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Шоубиз
https://ria.ru/20210422/hadid-1729323825.html
Джиджи Хадид восхитила подписчиков хищным взглядом
Джиджи Хадид восхитила подписчиков хищным взглядом
Джиджи Хадид восхитила пользователей новыми снимками, размещенными в Instagram звездного стилиста Элизабет Салсер. На кадрах супермодель появляется с гламурным... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T01:28
2021-04-22T01:28
стиль
мода
шоубиз
джиджи хадид
шоу-бизнес
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звезды
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джиджи Хадид восхитила пользователей новыми снимками, размещенными в Instagram звездного стилиста Элизабет Салсер. На кадрах супермодель появляется с гламурным макияжем с акцентом на глазах.По информации Daily Mail, Хадид, которой 23 апреля исполнится 26 лет, приняла участие в рекламной кампании известного косметического бренда.На фотографиях, сделанных преимущественно крупным планом, визажисты подчеркнули кошачий взгляд супермодели подводкой, а губы накрасили глянцевой помадой нежно-кораллового оттенка.Волосы Джиджи зачесали в тугой высокий хвост, а стилисты подобрали ей пиджак песочного цвета, дополнив его массивной золотой цепью.В комментариях пользователи с восторгом отозвались о таком образе подруги музыканта Зейна Малика. "Королева", "Джиджи, какая же ты красивая", "Она смотрится великолепно!" — прокомментировали снимки поклонники.
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стиль, мода, джиджи хадид, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Джиджи Хадид восхитила подписчиков хищным взглядом

01:28 22.04.2021
 
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодель Джиджи Хадид
Модель Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джиджи Хадид восхитила пользователей новыми снимками, размещенными в Instagram звездного стилиста Элизабет Салсер. На кадрах супермодель появляется с гламурным макияжем с акцентом на глазах.
По информации Daily Mail, Хадид, которой 23 апреля исполнится 26 лет, приняла участие в рекламной кампании известного косметического бренда.
На фотографиях, сделанных преимущественно крупным планом, визажисты подчеркнули кошачий взгляд супермодели подводкой, а губы накрасили глянцевой помадой нежно-кораллового оттенка.
Волосы Джиджи зачесали в тугой высокий хвост, а стилисты подобрали ей пиджак песочного цвета, дополнив его массивной золотой цепью.
В комментариях пользователи с восторгом отозвались о таком образе подруги музыканта Зейна Малика. "Королева", "Джиджи, какая же ты красивая", "Она смотрится великолепно!" — прокомментировали снимки поклонники.
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