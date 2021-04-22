https://ria.ru/20210422/hadid-1729323825.html

Джиджи Хадид восхитила подписчиков хищным взглядом

Джиджи Хадид восхитила подписчиков хищным взглядом

Джиджи Хадид восхитила пользователей новыми снимками, размещенными в Instagram звездного стилиста Элизабет Салсер. На кадрах супермодель появляется с гламурным... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:28

2021-04-22T01:28

2021-04-22T01:28

стиль

мода

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джиджи хадид

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джиджи Хадид восхитила пользователей новыми снимками, размещенными в Instagram звездного стилиста Элизабет Салсер. На кадрах супермодель появляется с гламурным макияжем с акцентом на глазах.По информации Daily Mail, Хадид, которой 23 апреля исполнится 26 лет, приняла участие в рекламной кампании известного косметического бренда.На фотографиях, сделанных преимущественно крупным планом, визажисты подчеркнули кошачий взгляд супермодели подводкой, а губы накрасили глянцевой помадой нежно-кораллового оттенка.Волосы Джиджи зачесали в тугой высокий хвост, а стилисты подобрали ей пиджак песочного цвета, дополнив его массивной золотой цепью.В комментариях пользователи с восторгом отозвались о таком образе подруги музыканта Зейна Малика. "Королева", "Джиджи, какая же ты красивая", "Она смотрится великолепно!" — прокомментировали снимки поклонники.

https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль, мода, джиджи хадид, шоу-бизнес, знаменитости, звезды