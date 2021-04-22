Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210422/griby-1732296531.html
Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве
Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве
Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 14.05.2021
2021-04-22T16:18
2021-05-14T13:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155786/74/1557867480_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_7433b8271d9b7534c9bf43c7f9dfab6e.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит с апреля по май. Зимний опёнок - это гриб с желтой шляпкой, растет с осени до весны. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом."Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210323/krasnoknizhnye-1603279631.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155786/74/1557867480_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_ec2cb2e1e25caf6dc049ce2913cbc4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество

Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве

16:18 22.04.2021 (обновлено: 13:19 14.05.2021)
 
CC BY 3.0 / Jean-Pol GRANDMONT / Грибы опята осенние
Грибы опята осенние - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY 3.0 / Jean-Pol GRANDMONT /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Весной из-под снега появляются не только знаменитые первоцветы, но и представители царства грибов. Сбивать, топтать и собирать грибы нельзя. В природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево" и в Памятнике природы "Серебряный бор" специалисты Мосприроды обнаружили саркосцифу алую, а в "Долине реки Сетунь" и "Царицыно" найдены зимние опята", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит с апреля по май. Зимний опёнок - это гриб с желтой шляпкой, растет с осени до весны. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом.
"Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.
Утка чирок-свистунок - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 12:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Эксперты Мосприроды отыскали на Яузе чирка-свистунка, шилохвость и свиязь
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29В колледже, где учился Галявиев, призвали выяснить его отношения с семьей
13:22Бывший муж пропавшей в Лужском районе женщины признался в ее убийстве
13:20Меркель назвала ракетные обстрелы Израиля террористическими атаками
13:18Члены Союза добровольцев Донбасса подали заявки на участие в праймериз ЕР
13:14Пожару в многоэтажке в Екатеринбурге присвоили третий номер сложности
13:13Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком
13:10Минюст внес издание VTimes.io* в список СМИ-иноагентов
13:10Патриарх Кирилл поставил цель миссионерам РПЦ
13:07СМИ сообщили о пропаже вооружения со складов во Врбетице после взрывов
13:06Американское посольство предупредили о запрете найма россиян
13:01Стало известно о еще одном ЧП со студентом колледжа, где учился Галявиев
12:55В Совфеде предложили мотивировать людей сделать прививку от коронавируса
12:53Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку
12:51Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра
12:50В Кремле рассказали о контактах с Индией по ситуации с коронавирусом
12:50В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия
12:48В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна
12:48Заммэра Москвы назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной
12:47Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
12:47В Афганистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие
Лента новостейМолния