https://ria.ru/20210422/griby-1732296531.html

Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве

Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве

Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 14.05.2021

2021-04-22T16:18

2021-04-22T16:18

2021-05-14T13:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155786/74/1557867480_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_7433b8271d9b7534c9bf43c7f9dfab6e.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит с апреля по май. Зимний опёнок - это гриб с желтой шляпкой, растет с осени до весны. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом."Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210323/krasnoknizhnye-1603279631.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество