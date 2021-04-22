Первые весенние и последние зимние грибы замечены в Москве
16:18 22.04.2021 (обновлено: 13:19 14.05.2021)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первые весенние и последние зимние грибы замечены на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Весной из-под снега появляются не только знаменитые первоцветы, но и представители царства грибов. Сбивать, топтать и собирать грибы нельзя. В природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево" и в Памятнике природы "Серебряный бор" специалисты Мосприроды обнаружили саркосцифу алую, а в "Долине реки Сетунь" и "Царицыно" найдены зимние опята", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша. Саркосцифа вырастает в конце зимы или начале весны, плодоносит с апреля по май. Зимний опёнок - это гриб с желтой шляпкой, растет с осени до весны. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом.
"Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.