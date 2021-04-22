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Греф прокомментировал слухи о разделе совместного предприятия с Mail.ru
Греф прокомментировал слухи о разделе совместного предприятия с Mail.ru
У Сбербанка и Mail.ru - добрые отношения, и они находят решения возникающих сложных проблем, так прокомментировал глава банка Герман Греф слухи о разделе... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:57
2021-04-22T08:57
яндекс
сбербанк россии
рбк (медиагруппа)
герман греф
технологии
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У Сбербанка и Mail.ru - добрые отношения, и они находят решения возникающих сложных проблем, так прокомментировал глава банка Герман Греф слухи о разделе компаниями своего совместного предприятия.Газета Financial Times в марте со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия. Газета отмечала, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса, а также дальнейшего пути его развития."У нас был эпизод "развода" с "Яндексом", и, на мой взгляд, он абсолютно объективен. Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. "Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения", - сказал Греф в интервью РБК.Банкир отметил, что с Mail.ru Group у Сбербанка значительно меньше конкурирующих направлений. "У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы", - добавил Греф.
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яндекс, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), герман греф, технологии, экономика

Греф прокомментировал слухи о разделе совместного предприятия с Mail.ru

08:57 22.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У Сбербанка и Mail.ru - добрые отношения, и они находят решения возникающих сложных проблем, так прокомментировал глава банка Герман Греф слухи о разделе компаниями своего совместного предприятия.
Газета Financial Times в марте со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия. Газета отмечала, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса, а также дальнейшего пути его развития.
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"У нас был эпизод "развода" с "Яндексом", и, на мой взгляд, он абсолютно объективен. Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. "Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения", - сказал Греф в интервью РБК.
Банкир отметил, что с Mail.ru Group у Сбербанка значительно меньше конкурирующих направлений. "У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы", - добавил Греф.
 
ЯндексСбербанк РоссииРБК (медиагруппа)Герман ГрефТехнологииЭкономика
 
 
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