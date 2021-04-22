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Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-продукты и услуги
Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-продукты и услуги
Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-диагностику и консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах, а также ряд других продуктов и услуг по этому... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:34
2021-04-22T18:34
газпромбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-диагностику и консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах, а также ряд других продуктов и услуг по этому направлению, сообщает в четверг пресс-служба банка.Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.Также банк намерен предоставлять услуги предварительной экологической оценки проекта и экологического аудита, рекомендации и содействие в подготовке необходимой документации.В 2020 году в Газпромбанке был создан профильный Совет, а также три комиссии, основная задача которых – способствовать трансформации банковских процессов на разных уровнях с целью укрепления и совершенствования устойчивой модели ведения бизнеса.
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газпромбанк, новости компаний - экономика

Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-продукты и услуги

18:34 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "Газпромбанка" перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
Стенд Газпромбанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-диагностику и консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах, а также ряд других продуктов и услуг по этому направлению, сообщает в четверг пресс-служба банка.
Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
"Для корпоративных клиентов банк готов предложить ESG-диагностику и консультирование по улучшению позиций клиентов в ESG-рейтингах и консультационные услуги в рамках работы над ESG-инструментами; консультирование, позволяющее разработать стратегию выхода клиента на рынок ответственного финансирования; консультирование по предоставлению субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий", — говорится в сообщении.
Также банк намерен предоставлять услуги предварительной экологической оценки проекта и экологического аудита, рекомендации и содействие в подготовке необходимой документации.
"С момента основания Газпромбанк придерживается принципов устойчивого развития. И сегодня мы активно участвуем в разработке методологии по зеленому финансированию, созданию нормативных актов, связанных с предоставлением государственной поддержки для предприятий, руководствующихся в своей деятельности ESG-принципами. Мы не только видим и понимаем глобальные тренды, но и готовы стать для наших клиентов проводниками эффективных стратегий", – отметила заместитель председателя правления банка Елена Борисенко.
В 2020 году в Газпромбанке был создан профильный Совет, а также три комиссии, основная задача которых – способствовать трансформации банковских процессов на разных уровнях с целью укрепления и совершенствования устойчивой модели ведения бизнеса.
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