https://ria.ru/20210422/gazprombank-1729521501.html

Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-продукты и услуги

Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-продукты и услуги

Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-диагностику и консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах, а также ряд других продуктов и услуг по этому... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:34

2021-04-22T18:34

2021-04-22T18:34

газпромбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_43f801e7971bd028537e02f181fc3bdb.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Газпромбанк предложит корпоративным клиентам ESG-диагностику и консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах, а также ряд других продуктов и услуг по этому направлению, сообщает в четверг пресс-служба банка.Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.Также банк намерен предоставлять услуги предварительной экологической оценки проекта и экологического аудита, рекомендации и содействие в подготовке необходимой документации.В 2020 году в Газпромбанке был создан профильный Совет, а также три комиссии, основная задача которых – способствовать трансформации банковских процессов на разных уровнях с целью укрепления и совершенствования устойчивой модели ведения бизнеса.

https://realty.ria.ru/20210407/gazprombank-1727249435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, новости компаний - экономика