https://ria.ru/20210422/gazoprovod-1729549209.html

Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше

Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше

Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2". РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:42

2021-04-22T21:42

2021-04-22T21:42

россия

allseas

nord stream 2 ag

дэниэл фрид

матеуш моравецкий

северный поток — 2

евросоюз

ангела меркель

польша

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2"."Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций?" — порассуждал он.Фрид отметил, что считает проект "вредным" из-за того, что в случае его запуска Россия сможет продавать Германии газ в обход Польши и Украины."Если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть", — заключил он.Тем не менее, экс-посол признал, что третьи страны, вероятнее всего, не смогут ослабить энергетическое влияние России в Европе. Беседовавшая с Фридом журналистка Каролина Збытневска также отметила, что в данный момент никакого предложения от Польши Германия не получала.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от реализации проекта по строительству газовой магистрали ради "европейской солидарности". При этом в Берлине выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. На днях канцлер Ангела Меркель подтвердила, что Берлин хочет развивать торговые отношения с Россией.В России неоднократно призывали западных политиков отказаться от политизации "Северного потока — 2". Москва напоминала, что газопровод является коммерческим проектом и выгоден Евросоюзу.США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, после чего швейцарская Allseas остановила прокладку труб.Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210412/gaz-1727510235.html

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

https://ria.ru/20210421/kanzler-1729140014.html

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