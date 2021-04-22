Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2".
"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций?" — порассуждал он.
"Если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть", — заключил он.
Тем не менее, экс-посол признал, что третьи страны, вероятнее всего, не смогут ослабить энергетическое влияние России в Европе. Беседовавшая с Фридом журналистка Каролина Збытневска также отметила, что в данный момент никакого предложения от Польши Германия не получала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от реализации проекта по строительству газовой магистрали ради "европейской солидарности". При этом в Берлине выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. На днях канцлер Ангела Меркель подтвердила, что Берлин хочет развивать торговые отношения с Россией.
В России неоднократно призывали западных политиков отказаться от политизации "Северного потока — 2". Москва напоминала, что газопровод является коммерческим проектом и выгоден Евросоюзу.
США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, после чего швейцарская Allseas остановила прокладку труб.
Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.
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