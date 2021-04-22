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Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше
Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше
Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2". РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:42
2021-04-22T21:42
россия
allseas
nord stream 2 ag
дэниэл фрид
матеуш моравецкий
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
польша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2"."Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций?" — порассуждал он.Фрид отметил, что считает проект "вредным" из-за того, что в случае его запуска Россия сможет продавать Германии газ в обход Польши и Украины."Если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть", — заключил он.Тем не менее, экс-посол признал, что третьи страны, вероятнее всего, не смогут ослабить энергетическое влияние России в Европе. Беседовавшая с Фридом журналистка Каролина Збытневска также отметила, что в данный момент никакого предложения от Польши Германия не получала.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от реализации проекта по строительству газовой магистрали ради "европейской солидарности". При этом в Берлине выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. На днях канцлер Ангела Меркель подтвердила, что Берлин хочет развивать торговые отношения с Россией.В России неоднократно призывали западных политиков отказаться от политизации "Северного потока — 2". Москва напоминала, что газопровод является коммерческим проектом и выгоден Евросоюзу.США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, после чего швейцарская Allseas остановила прокладку труб.Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210412/gaz-1727510235.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, дэниэл фрид, матеуш моравецкий, северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель, польша, германия, сша, берлин (город), в мире, экономика

Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше

21:42 22.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка в Европе из-за "Северного потока — 2".
"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций?" — порассуждал он.
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Фрид отметил, что считает проект "вредным" из-за того, что в случае его запуска Россия сможет продавать Германии газ в обход Польши и Украины.
"Если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть", — заключил он.
Тем не менее, экс-посол признал, что третьи страны, вероятнее всего, не смогут ослабить энергетическое влияние России в Европе. Беседовавшая с Фридом журналистка Каролина Збытневска также отметила, что в данный момент никакого предложения от Польши Германия не получала.
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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от реализации проекта по строительству газовой магистрали ради "европейской солидарности". При этом в Берлине выступают за достройку "Северного потока — 2" и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. На днях канцлер Ангела Меркель подтвердила, что Берлин хочет развивать торговые отношения с Россией.
В России неоднократно призывали западных политиков отказаться от политизации "Северного потока — 2". Москва напоминала, что газопровод является коммерческим проектом и выгоден Евросоюзу.
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США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения проекта. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, после чего швейцарская Allseas остановила прокладку труб.
Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGДэниэл ФридМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельПольшаГерманияСШАБерлин (город)В миреЭкономика
 
 
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