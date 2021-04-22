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Наука
https://ria.ru/20210422/galaktika-1729361177.html
Астрономы впервые увидели вращение мини-галактики в ранней Вселенной
Астрономы впервые увидели вращение мини-галактики в ранней Вселенной
Астрономы, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, при помощи естественного эффекта гравитационного линзирования обнаружили... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:00
2021-04-22T11:16
наука
астрофизика
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
хаббл
токийский университет
кембриджский университет
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Астрономы, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, при помощи естественного эффекта гравитационного линзирования обнаружили совсем небольшую галактику, образовавшуюся на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Необычно то, что газ внутри нее вращается, а не движется хаотически. Результаты исследования опубликованы в виде двух статей в журналах The Astrophysical Journal и The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Гравитационное линзирование — это естественное явление, при котором свет, излучаемый удаленным объектом, искривляется под действием силы тяжести массивного тела, такого как скопление галактик, расположенного на переднем плане. При этом гравитация массивного объекта действует как линза — свет далеких и тусклых объектов усиливается, а их форма растягивается. Ученые из проекта ALMA Lensing Cluster Survey (ALCS) используют объединенную мощь комплекса радиотелескопов ALMA и таких "естественных телескопов" для поиска небольших галактик в ранней Вселенной. Это единственный способ понять процесс формирования первых галактик, так как теория и моделирование предсказывают, что большинство галактик, которые образовались через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, были маленькими и тусклыми.Астрономы выполнили крупномасштабную программу наблюдений, которая заняла 95 часов. Они выявили 33 скопления галактик, которые могут служить гравитационными линзами. Одно из этих скоплений, RXCJ0600-2007, расположенное в созвездии Зайца и имеющее массу в 1000 триллионов раз больше массы Солнца, позволило обнаружить небольшую далекую галактику — она получила название RXCJ0600-z6.Объединив данные космического телескопа "Хаббл" и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) с теоретической моделью, команде удалось восстановить реальную форму и размер далекой галактики. Оказалось, что она примерно в сто раз меньше Млечного Пути. Судя по анализу света от ионов углерода и звездной пыли, полученного с помощью телескопа Gemini, галактика образовалась в то время, когда возраст Вселенной составлял всего семь процентов от ее нынешнего возраста — через 900 миллионов лет после Большого взрыва, или 12,9 миллиардов лет назад."Многие из галактик, существовавших в ранней Вселенной, настолько малы, что их яркость намного ниже предела обнаружения крупнейших современных телескопов на Земле и в космосе. Это затрудняет изучение их свойств и внутренней структуры",— приводятся в пресс-релизе Национальной астрономической обсерватории Японии слова руководителя одного из двух исследований Николаса Лапорта (Nicolas Laporte) из Кембриджского университета. — Он пояснил, что гравитационное линзирование усилило свет, исходящий от RXCJ0600-z6, что сделало ее "идеальной мишенью для изучения свойств и структуры типичных молодых галактик".Ученых поразил тот факт, что эта система вращается. До сих пор считалось, что газ в молодых галактиках имеет беспорядочное хаотическое движение. Только недавно телескоп ALMA обнаружил несколько вращающихся молодых галактик, которые бросили вызов традиционным теоретическим представлениям, но они были на несколько порядков ярче, то есть больше, чем RXCJ0600-z6."Наше исследование впервые демонстрирует, что мы можем напрямую измерить внутреннее движение таких слабых галактик в ранней Вселенной и сравнить его с теоретическими предсказаниями", — пояснил еще один автор работы Котаро Коно (Kotaro Kohno), профессор Токийского университета и лидер команды ALCS.Астрономы надеются, что в будущем, после ввода в строй космического телескопа Джеймса Уэбба они смогут узнать больше о галактике RXCJ0600-z6 и других подобных объектах.
https://ria.ru/20210421/antizvezdy-1729299584.html
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астрофизика, европейская южная обсерватория, космос - риа наука, хаббл, токийский университет, кембриджский университет

Астрономы впервые увидели вращение мини-галактики в ранней Вселенной

08:00 22.04.2021 (обновлено: 11:16 22.04.2021)
 
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space TelescopeФото скопления галактик RXCJ0600-2007, выполненное космическим телескопом "Хаббл", с наложенным на него изображением галактики RXCJ0600-z6 (красным), полученное телескопом ALMA. Из-за эффекта гравитационного линзирования изображение галактики было усилено и оказалось разделенным на три части
Фото скопления галактик RXCJ0600-2007, выполненное космическим телескопом Хаббл, с наложенным на него изображением галактики RXCJ0600-z6 (красным), полученное телескопом ALMA. Из-за эффекта гравитационного линзирования изображение галактики было усилено и оказалось разделенным на три части - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope
Фото скопления галактик RXCJ0600-2007, выполненное космическим телескопом "Хаббл", с наложенным на него изображением галактики RXCJ0600-z6 (красным), полученное телескопом ALMA. Из-за эффекта гравитационного линзирования изображение галактики было усилено и оказалось разделенным на три части
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Астрономы, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, при помощи естественного эффекта гравитационного линзирования обнаружили совсем небольшую галактику, образовавшуюся на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Необычно то, что газ внутри нее вращается, а не движется хаотически. Результаты исследования опубликованы в виде двух статей в журналах The Astrophysical Journal и The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Гравитационное линзирование — это естественное явление, при котором свет, излучаемый удаленным объектом, искривляется под действием силы тяжести массивного тела, такого как скопление галактик, расположенного на переднем плане. При этом гравитация массивного объекта действует как линза — свет далеких и тусклых объектов усиливается, а их форма растягивается.
Ученые из проекта ALMA Lensing Cluster Survey (ALCS) используют объединенную мощь комплекса радиотелескопов ALMA и таких "естественных телескопов" для поиска небольших галактик в ранней Вселенной. Это единственный способ понять процесс формирования первых галактик, так как теория и моделирование предсказывают, что большинство галактик, которые образовались через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, были маленькими и тусклыми.
Астрономы выполнили крупномасштабную программу наблюдений, которая заняла 95 часов. Они выявили 33 скопления галактик, которые могут служить гравитационными линзами. Одно из этих скоплений, RXCJ0600-2007, расположенное в созвездии Зайца и имеющее массу в 1000 триллионов раз больше массы Солнца, позволило обнаружить небольшую далекую галактику — она получила название RXCJ0600-z6.
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Объединив данные космического телескопа "Хаббл" и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) с теоретической моделью, команде удалось восстановить реальную форму и размер далекой галактики. Оказалось, что она примерно в сто раз меньше Млечного Пути. Судя по анализу света от ионов углерода и звездной пыли, полученного с помощью телескопа Gemini, галактика образовалась в то время, когда возраст Вселенной составлял всего семь процентов от ее нынешнего возраста — через 900 миллионов лет после Большого взрыва, или 12,9 миллиардов лет назад.
"Многие из галактик, существовавших в ранней Вселенной, настолько малы, что их яркость намного ниже предела обнаружения крупнейших современных телескопов на Земле и в космосе. Это затрудняет изучение их свойств и внутренней структуры",— приводятся в пресс-релизе Национальной астрономической обсерватории Японии слова руководителя одного из двух исследований Николаса Лапорта (Nicolas Laporte) из Кембриджского университета. —
Он пояснил, что гравитационное линзирование усилило свет, исходящий от RXCJ0600-z6, что сделало ее "идеальной мишенью для изучения свойств и структуры типичных молодых галактик".
Ученых поразил тот факт, что эта система вращается. До сих пор считалось, что газ в молодых галактиках имеет беспорядочное хаотическое движение. Только недавно телескоп ALMA обнаружил несколько вращающихся молодых галактик, которые бросили вызов традиционным теоретическим представлениям, но они были на несколько порядков ярче, то есть больше, чем RXCJ0600-z6.
"Наше исследование впервые демонстрирует, что мы можем напрямую измерить внутреннее движение таких слабых галактик в ранней Вселенной и сравнить его с теоретическими предсказаниями", — пояснил еще один автор работы Котаро Коно (Kotaro Kohno), профессор Токийского университета и лидер команды ALCS.
Астрономы надеются, что в будущем, после ввода в строй космического телескопа Джеймса Уэбба они смогут узнать больше о галактике RXCJ0600-z6 и других подобных объектах.
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