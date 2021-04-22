Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/football-1729325700.html
50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах
50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах
Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.),... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:10
2021-04-22T02:10
50 cent
культура
кино и сериалы
новости культуры
рэп
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155813/23/1558132356_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1743cb0fc65120599fae670cfd8600ad.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.), сообщает The Hollywood Reporter. Фильм рассказывает о молодом человеке, мечтающем добиться успеха в американском футболе. Карьера парня только начинает складываться, когда коллеги втягивают его в опасную историю — игроки решают обокрасть наживающихся за счет спортсменов боссов. 50 Сent сыграет лидера футболистов.Рэпер уже снимался в кино. Он сыграл бывшего уголовника Хаша во франшизе "План побега" и грабителя Леви Энсона Лево в боевике "Охота на воров". Его можно увидеть в сериалах "За жизнь", "Власть в ночном городе" и других. Дата премьеры триллера о футболистах, вставших на криминальный путь, пока не объявлена.
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155813/23/1558132356_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_29e129b6e1f2dbbdaf7885cda4f259a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
50 cent, кино и сериалы, новости культуры, рэп, футбол

50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах

02:10 22.04.2021
 
© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent)
Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent) - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.), сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм рассказывает о молодом человеке, мечтающем добиться успеха в американском футболе. Карьера парня только начинает складываться, когда коллеги втягивают его в опасную историю — игроки решают обокрасть наживающихся за счет спортсменов боссов. 50 Сent сыграет лидера футболистов.

"50 Сent легендарен, я чрезвычайно впечатлен его сногсшибательной энергией на экране и способностью озарять каждый кадр, в котором он появляется, — говорит режиссер фильма Деон Тейлор. — Я искренне верю, что эта чертовски сложная роль позволит всем понять это".

Рэпер уже снимался в кино. Он сыграл бывшего уголовника Хаша во франшизе "План побега" и грабителя Леви Энсона Лево в боевике "Охота на воров". Его можно увидеть в сериалах "За жизнь", "Власть в ночном городе" и других.
Дата премьеры триллера о футболистах, вставших на криминальный путь, пока не объявлена.
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00Культура
Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля
 
Культура50 CentКино и сериалыНовости культурырэпФутбол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08В России за год на четверть вырос "индекс шашлыка"
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния