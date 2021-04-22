https://ria.ru/20210422/football-1729325700.html

50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах

50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах

Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.),... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:10

2021-04-22T02:10

2021-04-22T02:10

50 cent

культура

кино и сериалы

новости культуры

рэп

футбол

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.), сообщает The Hollywood Reporter. Фильм рассказывает о молодом человеке, мечтающем добиться успеха в американском футболе. Карьера парня только начинает складываться, когда коллеги втягивают его в опасную историю — игроки решают обокрасть наживающихся за счет спортсменов боссов. 50 Сent сыграет лидера футболистов.Рэпер уже снимался в кино. Он сыграл бывшего уголовника Хаша во франшизе "План побега" и грабителя Леви Энсона Лево в боевике "Охота на воров". Его можно увидеть в сериалах "За жизнь", "Власть в ночном городе" и других. Дата премьеры триллера о футболистах, вставших на криминальный путь, пока не объявлена.

https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

50 cent, кино и сериалы, новости культуры, рэп, футбол