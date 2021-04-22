50 Cent исполнит главную роль в криминальном триллере о футболистах
© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent)
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, исполнит главную роль в криминальном триллере "Free Agents" ("Свободные агенты" — Прим. ред.), сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм рассказывает о молодом человеке, мечтающем добиться успеха в американском футболе. Карьера парня только начинает складываться, когда коллеги втягивают его в опасную историю — игроки решают обокрасть наживающихся за счет спортсменов боссов. 50 Сent сыграет лидера футболистов.
"50 Сent легендарен, я чрезвычайно впечатлен его сногсшибательной энергией на экране и способностью озарять каждый кадр, в котором он появляется, — говорит режиссер фильма Деон Тейлор. — Я искренне верю, что эта чертовски сложная роль позволит всем понять это".
Рэпер уже снимался в кино. Он сыграл бывшего уголовника Хаша во франшизе "План побега" и грабителя Леви Энсона Лево в боевике "Охота на воров". Его можно увидеть в сериалах "За жизнь", "Власть в ночном городе" и других.
Дата премьеры триллера о футболистах, вставших на криминальный путь, пока не объявлена.