https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html

Трижды виновен в убийстве. Что ждет полицию США после громкого приговора

Трижды виновен в убийстве. Что ждет полицию США после громкого приговора

Бывшего полицейского Дерека Шовина признали трижды виновным в убийстве Джорджа Флойда. Год назад гибель афроамериканца стала импульсом для масштабного... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:00

2021-04-22T08:00

2021-04-22T08:01

джордж флойд

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729337760_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4387a9ff5ce261dd337bec54c1b2c83.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали трижды виновным в убийстве Джорджа Флойда. Год назад гибель афроамериканца стала импульсом для масштабного общественного движения против полицейского насилия "Жизни черных имеют значение". Прозвучавший приговор тоже заставил людей выйти на улицы — праздновать торжество справедливости. Но почти одновременно полицейские застрелили по ошибке чернокожую девушку, а неделю назад — молодого человека. Сможет ли резонансное дело ускорить реформы силовых структур, разбиралось РИА Новости. Абсолютная виновностьСтрана готовилась к протестам. В городах снова расставили ограждения, в центр стянули полицию. Атмосфера была нервная: далеко не все американцы верили, что бывшего полицейского накажут. "Миннеаполис походил на пороховую бочку", — описывал ожидание вердикта один из жителей города Би Джей Уайлдер.В итоге на улицы вышли праздновать, а не протестовать. Люди обнимались, плакали, выкрикивали лозунги. "Кажется, это новый день для Америки", — констатировал Уайлдер. "Боже, чувствую, что могу дышать", — признавался афроамериканец из Миннесоты Шон Мэйс. "Виновен!" — радостно выкрикивали из проезжающих мимо толпы машин. "Я рада, что Дерек Шовин отправится в тюрьму, но надеюсь, это не введет нас в заблуждение о том, что система справедлива, а проблема полицейского насилия решена", — говорила журналистам Шейни Гарнер из Филадельфии.Впрочем, обнадеживающего пока мало. За двадцать минут до оглашения вердикта в Коламбусе, штат Огайо полицейские застрелили 16-летнюю чернокожую девушку. По некоторой информации, она сама вызвала полицию, когда на улице пристали несколько старших ребят. Однако правоохранители увидели нож у нее в руке и выстрелили четыре раза. Она скончалась в больнице.Исторический прорывСуд над Шовином — один из самых необычных за всю историю США. Даже крупнейшие корпорации призадумались после вынесения приговора. В последние годы потребители ждут от бизнеса комментариев по важным вопросам, таким как поддержка ЛГБТ, расовое равенство, права человека на производствах. И после смерти Флойда спортивные, телевизионные, косметические гиганты выпускали осуждающие заявления. Nike, например, немного изменила слоган Just do it ("Просто сделай это") на For once, don’t do it ("Хотя бы раз не надо этого делать").Но другое дело — реакция на вердикт. Компании стараются не комментировать судебные процессы и решения, ведь речь идет не просто о проблеме, волнующей общество, а о работе независимой ветви власти.Хотя эта ситуация особенная: даже полицейское сообщество нарушило правило "своих не выдаем". "Молчаливая голубая стена" — так называют устоявшуюся практику не свидетельствовать против коллег — рухнула. С обвинениями в адрес Дерека Шовина на суде выступили не только сослуживцы, но и начальник.С последствиями предстоит разбираться Джо Байдену, огромная часть электората которого — чернокожие. И если после громкого решения подвижек не будет, демократов ждут проблемы.Некоторые штаты уже предприняли первые шаги. Так, в Коннектикуте прошлым летом полицейских обязали носить нательные камеры и запретили удушающие приемы. В Миннесоте создали консультативный центр для правоохранителей и изменили правила применения силы. В Неваде по-новому расследуют полицейские нарушения.Но практически ничего не слышно о громких прошлогодних предложениях лишить полицию финансирования. Более того, согласно соцопросам, общественное доверие к стражам порядка с июня 2020-го выросло на 12 процентов. А поддержка движения Black Lives Matter за это время примерно на столько же упала. Другой опрос показал: несмотря на инциденты, половина населения Америки уверена, что закон и порядок важнее права на протест. И уж точно большинство убеждены — реформа полиции необходима. Дилемма БайденаВ Белом доме поддерживают закон о полицейской реформе, который бы на федеральном уровне запретил использование удушающих приемов и "арестов без стука" по делам, связанным с наркотиками. Законопроект, который получил имя Джорджа Флойда, также снял бы с полицейских иммунитет, защищающий от гражданских исков. Однако президент пока лишь активно сочувствует семьям жертв и "молится за убитых", а реальных шагов за первые три месяца работы так и не предпринял.На недавней пресс-конференции Байден ушел от ответа о реформе и сосредоточился на проблеме огнестрельного оружия в целом. Не прояснила позицию лидера и пресс-секретарь Джен Псаки. Она не раскрыла причину, по которой администрация все еще не выпустила указ о запрете использования военной амуниции местными полицейскими отделениями. На прошлой неделе Белый дом отказался от предвыборного плана Байдена создать комиссию по надзору за работой полицейских. Это, по мнению властей, делу не поможет. К тому же, против идеи выступили некоторые правозащитные организации и профсоюзы полицейских. Впрочем, полицейские на местах подчиняются властям штатов, и государство, согласно конституции, не имеет права вмешиваться. Правда, конгресс может влиять на их работу в обмен на федеральное финансирование. Есть и другая лазейка — отменить меморандум Дональда Трампа, который запрещал Минюсту сотрудничать с властями штатов по вопросам реформы полиции. О таком решении на прошлой неделе уже объявил генпрокурор Меррик Гарлэнд. Однако механизм и до Трампа использовали крайне редко. В команде Байдена помнят и о прошлогодней неосторожности, когда так называемое прогрессивное крыло демократов призывало лишить полицию финансирования. Республиканцы использовали это против демократов-центристов. При этом сам Байден не раз заявлял, что выступает против лишения полиции денег. И даже если конкретные предложения по реформе все же сформулируют, их еще предстоит одобрить в конгрессе. Здесь процесс, вероятно, застопорится надолго. У демократов — большинство в палате представителей, где Закон о правосудии в полиции уже одобрили. А в сенате ситуация сложнее. Он разделен между республиканцами и демократами поровну, у последних решающий голос вице-президента Камалы Харрис. Однако для одобрения закона нужно минимум 60 голосов сенаторов, и это, как показывает опыт последних лет, вряд ли достижимо. Важные законопроекты партии "зарубают" друг другу уже не первый год — сенаторы под любым предлогом отказываются рассматривать документы, которые хотят продвинуть политические оппоненты. Такую ситуацию называют филибастером, и это, пожалуй, один из главных вызовов, стоящих перед Байденом. Ведь какими бы важными и нужными ни были инициативы демократов, без согласия в сенате все реформы останутся на бумаге, даже если им предшествовал очень резонансный суд.

https://ria.ru/20210414/ubiystvo-1728118457.html

https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, дональд трамп, джо байден, сша, в мире