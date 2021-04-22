https://ria.ru/20210422/fitnes-braslet-1729411145.html

Huawei Band 6: фитнес-браслет, который умеет измерять кислород в крови

Huawei Band 6: фитнес-браслет, который умеет измерять кислород в крови

Компания Huawei привезла в Россию свой новый фитнес-браслет Band 6. Модель получила FullView AMOLED-экран, функцию круглосуточного измерения уровня насыщения... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:53

2021-04-22T10:53

2021-04-22T11:01

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huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Компания Huawei привезла в Россию свой новый фитнес-браслет Band 6. Модель получила FullView AMOLED-экран, функцию круглосуточного измерения уровня насыщения крови кислородом SpO2 и 96 профессиональных режимов тренировки.Яркий дизайн и впечатляющая автономностьHuawei Band 6 стал первым фитнес-браслетом бренда, получившим FullView AMOLED-экран, который занимает 64 процента фронтальной поверхности гаджета. Диагональ сенсорного дисплея составляет 1,47 дюйма с разрешением 194×368 и плотностью пикселей 282 ppi.Корпус устройства выполнен из армированного стекловолокном полимера и дополнен легким текстурным металлическим покрытием. Устройство устойчиво к воде (5 АТМ) и оснащено физической кнопкой на правой грани. Гипоаллергенный ремешок фитнес-браслета доступен в оттенках "графитовый черный", "янтарный восход", "розовая сакура" и "насыщенный зеленый". При его изготовлении использовалась технология полимеризации ультрафиолетовым излучением. Браслет способен проработать 14 дней при непрерывном мониторинге сердечного ритма и сна. А быстрая магнитная зарядка дает два дня автономной работы за пять минут подзарядки.Фитнес и здоровьеHuawei Band 6 получил 11 профессиональных тренировочных режимов, среди которых бег в помещении и на открытом воздухе, езда на велосипеде и скакалка, а также 85 настраиваемых режимов, включая фитнес, игры с мячом и танцевальные тренировки. В браслете применен разработанный компанией профессиональный алгоритм отслеживания упражнений Huawei TruSport, который определяет возможности конкретного пользователя при выполнении различных упражнений. Опция позволяет спортсменам и любителям фитнеса получать рекомендации прямо во время тренировки и быстрее достигать поставленных целей.Другая фирменная технология Huawei TruSeenTM 4.0 и новые интеллектуальные алгоритмы энергосбережения позволили устройству круглосуточно отслеживать уровень насыщения крови кислородом SpO2. При снижении показателя до опасных значений браслет подает сигнал, чтобы пользователь смог вовремя принять необходимые меры. Huawei Band 6 ведет непрерывный и точный мониторинг пульса, качества сна, уровня стресса и менструального цикла и предупреждает пользователя, если частота пульса в состоянии покоя станет слишком высокой или слишком низкой. Наконец, фитнес-браслет способен управлять воспроизведением музыки и затвором камеры смартфона, что делает его незаменимым помощником для повседневных задач.Предварительный заказ на Huawei Band 6 стартует 29 апреля, когда браслет можно будет приобрести по специальной цене. В открытой продаже гаджет появится 13 мая по рекомендованной розничной цене 3990 рублей.

https://ria.ru/20210330/huawei-1603458276.html

https://ria.ru/20210316/huawei-1601449418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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