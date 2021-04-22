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Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия продлила из-за коронавируса ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая, сообщает министерство внутренних... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:25
2021-04-22T15:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Финляндия продлила из-за коронавируса ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая, сообщает министерство внутренних дел.В Финляндии выявлено 84 797 случая коронавируса, в больницах 142 человека, умерли 899, сообщили в четверг в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, в мире, россия, финляндия

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

14:25 22.04.2021 (обновлено: 15:21 22.04.2021)
 
© РИА НовостиАкция против ограничений, введенных из-за коронавируса в Хельсинки, Финляндия
Акция против ограничений, введенных из-за коронавируса в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Финляндия продлила из-за коронавируса ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая, сообщает министерство внутренних дел.
"Правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 25 мая. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточные меры для компенсации ограничений еще не приняты. Таким образом, для предотвращения распространения вирусных вариантов как внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены", - говорится в сообщении.
В Финляндии выявлено 84 797 случая коронавируса, в больницах 142 человека, умерли 899, сообщили в четверг в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).
 
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