https://ria.ru/20210422/finlyandiya-1729464212.html
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия продлила из-за коронавируса ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая, сообщает министерство внутренних... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:25
2021-04-22T14:25
2021-04-22T15:21
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
россия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728836921_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_415c5db0329385527e1c8fde25ddb5f7.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Финляндия продлила из-за коронавируса ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая, сообщает министерство внутренних дел.В Финляндии выявлено 84 797 случая коронавируса, в больницах 142 человека, умерли 899, сообщили в четверг в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728836921_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63d58838a4dcc7d681f1eeb979a8fdd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, в мире, россия, финляндия