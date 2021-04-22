Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

"Правительство решило, что ограничения на въезд будут продлены до 25 мая. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточные меры для компенсации ограничений еще не приняты. Таким образом, для предотвращения распространения вирусных вариантов как внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены", - говорится в сообщении.