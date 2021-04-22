https://ria.ru/20210422/er-1729530112.html

ЕР примет предвыборную программу партии в августе, сообщил Грызлов

ЕР примет предвыборную программу партии в августе, сообщил Грызлов

По итогам обсуждения и доработки в августе "Единая Россия" выйдет на принятие предвыборной программы партии съездом, заявил глава высшего совета ЕР Борис... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:07

2021-04-22T19:07

2021-04-22T19:07

госдума рф

единая россия

борис грызлов

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По итогам обсуждения и доработки в августе "Единая Россия" выйдет на принятие предвыборной программы партии съездом, заявил глава высшего совета ЕР Борис Грызлов.Ранее Грызлов заявил, что проект предвыборной программы партии "Единая Россия" должен быть готов к июню."Лучшие предложения кандидатов, выдвинутые в рамках предварительного голосования, могут войти в проект программы. Дальше мы обсудим подготовленный проект, возможные к нему дополнения внутри партии и с широким кругом избирателей. По итогам обсуждения и доработки в августе выйдем на принятие программы съездом партии", - сказал Грызлов в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.В сентябре 2021 состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в единый день голосования 19 сентября запланированы 39 заксобраний регионов, 11 глав регионов.

https://ria.ru/20210422/poslanie-1729518392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, борис грызлов, политика