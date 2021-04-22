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ЕР примет предвыборную программу партии в августе, сообщил Грызлов
ЕР примет предвыборную программу партии в августе, сообщил Грызлов
По итогам обсуждения и доработки в августе "Единая Россия" выйдет на принятие предвыборной программы партии съездом, заявил глава высшего совета ЕР Борис... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:07
2021-04-22T19:07
госдума рф
единая россия
борис грызлов
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По итогам обсуждения и доработки в августе "Единая Россия" выйдет на принятие предвыборной программы партии съездом, заявил глава высшего совета ЕР Борис Грызлов.Ранее Грызлов заявил, что проект предвыборной программы партии "Единая Россия" должен быть готов к июню."Лучшие предложения кандидатов, выдвинутые в рамках предварительного голосования, могут войти в проект программы. Дальше мы обсудим подготовленный проект, возможные к нему дополнения внутри партии и с широким кругом избирателей. По итогам обсуждения и доработки в августе выйдем на принятие программы съездом партии", - сказал Грызлов в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.В сентябре 2021 состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в единый день голосования 19 сентября запланированы 39 заксобраний регионов, 11 глав регионов.
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госдума рф, единая россия, борис грызлов, политика

ЕР примет предвыборную программу партии в августе, сообщил Грызлов

19:07 22.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По итогам обсуждения и доработки в августе "Единая Россия" выйдет на принятие предвыборной программы партии съездом, заявил глава высшего совета ЕР Борис Грызлов.
Ранее Грызлов заявил, что проект предвыборной программы партии "Единая Россия" должен быть готов к июню.
"Лучшие предложения кандидатов, выдвинутые в рамках предварительного голосования, могут войти в проект программы. Дальше мы обсудим подготовленный проект, возможные к нему дополнения внутри партии и с широким кругом избирателей. По итогам обсуждения и доработки в августе выйдем на принятие программы съездом партии", - сказал Грызлов в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии.
В сентябре 2021 состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в единый день голосования 19 сентября запланированы 39 заксобраний регионов, 11 глав регионов.
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