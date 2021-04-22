https://ria.ru/20210422/doplaty-1729407351.html
Около тысячи кураторов в якутских колледжах получат ежемесячные доплаты
Около тысячи кураторов в якутских колледжах получат ежемесячные доплаты
Около тысячи кураторов в якутских колледжах и техникумах получат ежемесячные доплаты, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:19
2021-04-22T10:19
2021-04-22T10:19
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
общество
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ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Около тысячи кураторов в якутских колледжах и техникумах получат ежемесячные доплаты, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.Как отметили в региональном кабмине, поддержка кураторов позволит повысить качество образования. "…В Якутии на эти выплаты смогут претендовать порядка 1000 кураторов групп", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.По данным министерства образования и науки республики, с учетом всех надбавок и коэффициентов сумма выплаты составит порядка 10 тысяч рублей на куратора.Всего в Якутии 43 учреждений среднего профессионального образования.
https://ria.ru/20210421/nikolaev-1729335084.html
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россия, владимир путин, общество
ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Около тысячи кураторов в якутских колледжах и техникумах получат ежемесячные доплаты, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.
Как отметили в региональном кабмине, поддержка кураторов позволит повысить качество образования. "…В Якутии на эти выплаты смогут претендовать порядка 1000 кураторов групп", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
По данным министерства образования и науки республики, с учетом всех надбавок и коэффициентов сумма выплаты составит порядка 10 тысяч рублей на куратора.
Всего в Якутии 43 учреждений среднего профессионального образования.