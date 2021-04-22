https://ria.ru/20210422/dnr-1729478137.html

Глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине

Глава ДНР заявил о готовности защищать права русских на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о решительном настрое защищать права русских на Украине. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:33

2021-04-22T15:33

2021-04-22T15:33

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о решительном настрое защищать права русских на Украине."В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины", - сказал Пушилин в ходе Международного форума "Единство русских: защита прав и свобод".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/mid-1729208440.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире