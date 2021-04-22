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МИД прокомментировал решение Словакии выслать российских дипломатов
МИД прокомментировал решение Словакии выслать российских дипломатов
Россия глубоко разочарована решением Братиславы о высылке российских дипломатов, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:33
2021-04-22T18:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
словакия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия глубоко разочарована решением Братиславы о высылке российских дипломатов, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет резкие действия в поддержку Чехии."Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - сказала она.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210422/posol-1729509997.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, словакия, в мире

МИД прокомментировал решение Словакии выслать российских дипломатов

18:33 22.04.2021 (обновлено: 18:40 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБашня здания министерства иностранных дел РФ
Башня здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия глубоко разочарована решением Братиславы о высылке российских дипломатов, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
17:38
Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в Москве
"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - сказала она.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
Прага - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
15:37
Посла России в Праге пригласили в МИД Чехии
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияСловакияВ мире
 
 
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