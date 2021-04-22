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В МИД назвали высылку Западом российских дипломатов сезонным явлением
В МИД назвали высылку Западом российских дипломатов сезонным явлением
Высылка российских дипломатов странами Запада - сезонное явление, Москва все переживет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:50
2021-04-22T16:50
россия
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москва
сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов странами Запада - сезонное явление, Москва все переживет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Были и другие элементы политики сдерживания. Это незаконные санкции, односторонние санкции, это введение стоп-листов, это преследование российских граждан и многое-многое другое. Вот сейчас мы подошли к очередному этапу. Или это даже не этап, а (подошли) к очередному виду, который раньше также использовался - это высылка российских дипломатов и обвинения их во всякой ерунде, не имеющей под собой никакого основания, никаких фактов. Тоже проходили. Это у них там на Западе сезонное, как мы поняли. Что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Это мы тоже переживем", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила дипломат, западная политика изоляции Москвы провалилась, не сработала. По словам Захаровой, за время санкций многие западные участники приняли участие в российских форумах, как и участники со стороны России на мероприятиях на Западе.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
https://ria.ru/20210422/litva-1729487775.html
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россия, джон салливан, мария захарова, москва, сша, в мире

В МИД назвали высылку Западом российских дипломатов сезонным явлением

16:50 22.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов странами Запада - сезонное явление, Москва все переживет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Были и другие элементы политики сдерживания. Это незаконные санкции, односторонние санкции, это введение стоп-листов, это преследование российских граждан и многое-многое другое. Вот сейчас мы подошли к очередному этапу. Или это даже не этап, а (подошли) к очередному виду, который раньше также использовался - это высылка российских дипломатов и обвинения их во всякой ерунде, не имеющей под собой никакого основания, никаких фактов. Тоже проходили. Это у них там на Западе сезонное, как мы поняли. Что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Это мы тоже переживем", - сказала Захарова на брифинге.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Как отметила дипломат, западная политика изоляции Москвы провалилась, не сработала. По словам Захаровой, за время санкций многие западные участники приняли участие в российских форумах, как и участники со стороны России на мероприятиях на Западе.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
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РоссияДжон СалливанМария ЗахароваМоскваСШАВ мире
 
 
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