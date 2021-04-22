https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729452559.html

В ЕК оценили перспективы коллективной высылки российских дипломатов

В ЕК оценили перспективы коллективной высылки российских дипломатов

Высылка дипломатов является решением каждого государства Евросоюза, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о коллективной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:28

2021-04-22T13:53

якуб кулганек

мария захарова

нато

чехия

прага

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еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Высылка дипломатов является решением каждого государства Евросоюза, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о коллективной высылке дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией."Решение по таким мерам, как высылка дипломатов, является индивидуальным решением каждого государства ЕС", - сказал он.По словам представителя Еврокомиссии, ЕС обсуждает все аспекты отношений с Россией, в том числе проблемы в чешско-российских отношениях. Он напомнил, что страны ЕС в заявлении главы европейской дипломатии совместно выразили поддержку и солидарность с Чехией и заявили о готовности принимать соответствующие меры. "Мы не приняли никакого решения на встрече глав МИД в понедельник, но дискуссии продолжаются", - подчеркнул он. "Не хочу предвосхищать будущие действия государств", - заключил представитель ЕК.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". Представитель НАТО накануне сообщил РИА Новости, что альянс полностью солидарен с Прагой и намерен на этой неделе обсудить с главой чешского МИД ситуацию в отношениях Чехии и России. Ранее НАТО также призвала наказать причастных ко взрывам во Врбетице.

https://ria.ru/20210422/posol-1729455116.html

https://ria.ru/20210416/otnosheniya-1728574797.html

чехия

прага

россия

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якуб кулганек, мария захарова, нато, чехия, прага, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире