https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html

Захарова заявила о желании Чехии устроить перфоманс

Захарова заявила о желании Чехии устроить перфоманс

У Чехии в новом дипломатическом скандале нет желания урегулировать ситуацию, а есть желание "устроить некий перфоманс", считает официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:35

2021-04-22T10:35

2021-04-22T10:38

россия

мария захарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

сша

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У Чехии в новом дипломатическом скандале нет желания урегулировать ситуацию, а есть желание "устроить некий перфоманс", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет задачи нормализовать работу и сделать ее нормальной, адекватной... Есть задача устроить вот такой перфоманс", - заявила Захарова в эфире радио "Говорит Москва".Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.

https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729381668.html

россия

чехия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, сша, в мире