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Захарова заявила о желании Чехии устроить перфоманс
Захарова заявила о желании Чехии устроить перфоманс
У Чехии в новом дипломатическом скандале нет желания урегулировать ситуацию, а есть желание "устроить некий перфоманс", считает официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:35
2021-04-22T10:38
россия
мария захарова
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У Чехии в новом дипломатическом скандале нет желания урегулировать ситуацию, а есть желание "устроить некий перфоманс", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет задачи нормализовать работу и сделать ее нормальной, адекватной... Есть задача устроить вот такой перфоманс", - заявила Захарова в эфире радио "Говорит Москва".Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
https://ria.ru/20210422/dzhabarov-1729409180.html
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729381668.html
россия
чехия
сша
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россия, мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, сша, в мире

Захарова заявила о желании Чехии устроить перфоманс

10:35 22.04.2021 (обновлено: 10:38 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У Чехии в новом дипломатическом скандале нет желания урегулировать ситуацию, а есть желание "устроить некий перфоманс", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет задачи нормализовать работу и сделать ее нормальной, адекватной... Есть задача устроить вот такой перфоманс", - заявила Захарова в эфире радио "Говорит Москва".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Джабаров назвал требования Чехии о компенсации за взрывы смешными
Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
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РоссияМария ЗахароваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияСШАВ мире
 
 
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