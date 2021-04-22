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Онлайн-конференция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС
Онлайн-конференция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС
26 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая отмечается 26 апреля.
2021-04-22T11:11
2021-04-22T11:11
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по науке и биофизическим технологиям Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Наталия ШАНДАЛА;- заведующая лабораторией клинической радиационной иммуногематологии и патоморфологии Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Юлия КВАЧЕВА.Во время мероприятия планируется обсудить новые медицинские технологии лечения лучевой болезни. Каковы уроки ликвидации чернобыльской аварии? Чему трагедия на ЧАЭС может научить новое поколение? Каков современный уровень безопасности на объектах атомной энергетики в целом и в зоне Чернобыльской АЭС в частности? Может ли скрытый под двумя саркофагами реактор вновь стать причиной радиационной трагедии и нанести вред здоровью его посетителей?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

11:11 22.04.2021
 
Читать ria.ru в
26 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая отмечается 26 апреля.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель генерального директора по науке и биофизическим технологиям Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Наталия ШАНДАЛА;
- заведующая лабораторией клинической радиационной иммуногематологии и патоморфологии Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Юлия КВАЧЕВА.

Во время мероприятия планируется обсудить новые медицинские технологии лечения лучевой болезни.
Каковы уроки ликвидации чернобыльской аварии? Чему трагедия на ЧАЭС может научить новое поколение? Каков современный уровень безопасности на объектах атомной энергетики в целом и в зоне Чернобыльской АЭС в частности? Может ли скрытый под двумя саркофагами реактор вновь стать причиной радиационной трагедии и нанести вред здоровью его посетителей?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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