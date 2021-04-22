https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html

В Бурятии подросток сжег избитого соседа заживо

В Бурятии подросток сжег избитого соседа заживо

Следователи в Бурятии задержали двух молодых людей и 14-летнего подростка, подозреваемых в жестоком избиении пожилого соседа, которого позже подросток сжег,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:28

2021-04-22T19:28

2021-04-22T19:28

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Следователи в Бурятии задержали двух молодых людей и 14-летнего подростка, подозреваемых в жестоком избиении пожилого соседа, которого позже подросток сжег, чтобы скрыть преступление, сообщает СУ СК РФ по региону.По его данным, инцидент произошел в селе Шигаево. Тело обгоревшего 68-летнего мужчины было обнаружено после тушения пожара в его доме. При осмотре места происшествия установлено, что причиной пожара стал поджог, а на теле покойного обнаружены повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По подозрению в совершении данного преступления задержаны три местных жителя в возрасте от 14 до 28 лет. В ходе допросов они дали подробные показания.По данным следствия, вечером двое подозреваемых распивали спиртное в гостях у знакомого односельчанина, который рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди решили помочь собутыльнику и разобраться с его противником. Вместе с ними к соседу пошел несовершеннолетний сын хозяина дома."Втроем они ворвались в жилище к своей жертве, вывели мужчину на улицу и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо", - говорится в сообщении.После этого нападавшие ушли, вернулись к собутыльнику и продолжили употреблять спиртное. На следующее утро подросток взял бензин, пробрался в дом к избитому мужчине, который был еще жив. Мальчик разлил горючее по полу и поджег дом.В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодым людям обвинения и об их аресте.

https://ria.ru/20210419/izbienie-1728870487.html

https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия