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В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров
В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров
Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:38
2021-04-22T16:20
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ.Это произошло в ночь на 20 апреля. Сторожевой корабль "Безупречный" обнаружил в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.На борту находились два члена экипажа, граждане Украины. При досмотре пограничники обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, а также более пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров. Судно сопроводили в поселок Черноморское, где на него составили административный протокол. Суд признал капитана виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов и назначил ему штраф в 257 тысяч рублей. Кроме того, у браконьеров конфисковали сети.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия

В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров

08:38 22.04.2021 (обновлено: 16:20 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ.
Это произошло в ночь на 20 апреля. Сторожевой корабль "Безупречный" обнаружил в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.
На борту находились два члена экипажа, граждане Украины. При досмотре пограничники обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, а также более пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров.
Судно сопроводили в поселок Черноморское, где на него составили административный протокол. Суд признал капитана виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов и назначил ему штраф в 257 тысяч рублей. Кроме того, у браконьеров конфисковали сети.
Здание парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
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