https://ria.ru/20210422/brakonery-1729396000.html
В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров
В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров
Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T08:38
2021-04-22T08:38
2021-04-22T16:20
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ.Это произошло в ночь на 20 апреля. Сторожевой корабль "Безупречный" обнаружил в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.На борту находились два члена экипажа, граждане Украины. При досмотре пограничники обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, а также более пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров. Судно сопроводили в поселок Черноморское, где на него составили административный протокол. Суд признал капитана виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов и назначил ему штраф в 257 тысяч рублей. Кроме того, у браконьеров конфисковали сети.
https://ria.ru/20200218/1564911592.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия