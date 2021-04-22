https://ria.ru/20210422/brakonery-1729396000.html

В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров

В Крыму пограничники задержали украинских браконьеров

Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:38

2021-04-22T08:38

2021-04-22T16:20

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Пограничники задержали у западного побережья Крыма украинских браконьеров, сообщила пресс-служба регионального управления погранслужбы ФСБ.Это произошло в ночь на 20 апреля. Сторожевой корабль "Безупречный" обнаружил в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный рыбопромысловое судно ЯОД-2483 (порт приписки Очаков), которое вело незаконный промысел камбалы-калкана в исключительной экономической зоне России.На борту находились два члена экипажа, граждане Украины. При досмотре пограничники обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, а также более пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 миллиметров. Судно сопроводили в поселок Черноморское, где на него составили административный протокол. Суд признал капитана виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов и назначил ему штраф в 257 тысяч рублей. Кроме того, у браконьеров конфисковали сети.

https://ria.ru/20200218/1564911592.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия