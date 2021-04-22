https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729525400.html

России и Белоруссии еще есть о чем договариваться, заявил Путин

России и Белоруссии еще есть о чем договариваться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в отношениях между странами сделано уже много позитивного,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:48

2021-04-22T18:48

2021-04-22T18:48

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в отношениях между странами сделано уже много позитивного, но есть еще вопросы, по которым нужно договориться."Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да, действительно, там еще многое предстоит сделать, но тем не менее, сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы", - сказал Путин на переговорах с Лукашенко в Кремле."Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции. Работа в целом идет неплохо по всем направлениям", - добавил он.

https://ria.ru/20210422/putin-1729518760.html

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белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире