https://ria.ru/20210422/bank-1729486999.html

Альфа-Банк зачисляет карточные платежи продавцам в реальном времени

Альфа-Банк зачисляет карточные платежи продавцам в реальном времени

Альфа-Банк начал зачислять платежи по картам на расчетный счет продавца в реальном времени, сообщает банк. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:10

2021-04-22T16:10

2021-04-22T16:10

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Альфа-Банк начал зачислять платежи по картам на расчетный счет продавца в реальном времени, сообщает банк. "Торговый эквайринг позволяет принимать оплату от физических лиц по картам и смартфонам. Как правило, покупатели платят в течение всего дня, но продавец получает деньги на расчетный счет только на следующий рабочий день. Альфа-Банк первым из российских эквайеров реализовал зачисление средств в реальном времени", - отметили в банке.Сервис актуален для магазинов, кафе, компаний сферы услуг, курьерских служб и других бизнесов. Он доступен новым клиентам Альфа-Банка, подключающим торговый эквайринг.

https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, альфа-банк, новости компаний - экономика