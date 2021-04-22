Альфа-Банк зачисляет карточные платежи продавцам в реальном времени
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Альфа-Банк начал зачислять платежи по картам на расчетный счет продавца в реальном времени, сообщает банк.
"Торговый эквайринг позволяет принимать оплату от физических лиц по картам и смартфонам. Как правило, покупатели платят в течение всего дня, но продавец получает деньги на расчетный счет только на следующий рабочий день. Альфа-Банк первым из российских эквайеров реализовал зачисление средств в реальном времени", - отметили в банке.
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Сервис актуален для магазинов, кафе, компаний сферы услуг, курьерских служб и других бизнесов. Он доступен новым клиентам Альфа-Банка, подключающим торговый эквайринг.
"Сервис решает основную "боль", связанную с безналичными оплатами физических лиц. Как только клиент расплатился картой, деньги сразу же падают на расчетный счет продавца. Это не только значимо упрощает управление безналичной выручкой и налоговый учет, но и дает компании возможность повысить оборачиваемость средств", — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.