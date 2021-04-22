https://ria.ru/20210422/avtosalon-1729426293.html

Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона

Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона

В Шанхае открылась одна из крупнейших международных автомобильных выставок. Самые интересные экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:51

2021-04-22T13:51

2021-04-22T15:34

автомобили

шанхай

фото

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В Шанхае открылась одна из крупнейших международных автомобильных выставок. Самые интересные экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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