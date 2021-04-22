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Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона
Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона
В Шанхае открылась одна из крупнейших международных автомобильных выставок. Самые интересные экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.04.2021
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автомобили
шанхай
фото
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В Шанхае открылась одна из крупнейших международных автомобильных выставок. Самые интересные экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.
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автомобили, шанхай, фото, фото

Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона

13:51 22.04.2021 (обновлено: 15:34 22.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В Шанхае открылась одна из крупнейших международных автомобильных выставок. Самые интересные экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Ng Han Guan

Автошоу стартовало в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая в понедельник

Автосалон в Шанхае
1 из 15

Автошоу стартовало в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая в понедельник

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Aly Song

Шанхайский салон стал первым в этом году мероприятием, которое открыли в срок, несмотря на пандемию

Электрический кроссовер GAC Aion Y на автосалоне в Шанхае
2 из 15

Шанхайский салон стал первым в этом году мероприятием, которое открыли в срок, несмотря на пандемию

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2021 / Hector Retamal

Порядка тысячи компаний привезли на выставку свои перспективные разработки

Автомобили марки Пежо на автосалоне в Шанхае
3 из 15

Порядка тысячи компаний привезли на выставку свои перспективные разработки

© AFP 2021 / Hector Retamal
© AP Photo / Ng Han Guan

У посетителей появился шанс увидеть самые интересные новинки авторынка

Автосалон в Шанхае
4 из 15

У посетителей появился шанс увидеть самые интересные новинки авторынка

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Люксовый китайский бренд Hongqi презентовал самый дорогой суперкар в истории Поднебесной

Стенд китайского автомобильного бренда Hongqi на автосалоне в Шанхае
5 из 15

Люксовый китайский бренд Hongqi презентовал самый дорогой суперкар в истории Поднебесной

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Hector Retamal

Впрочем, китайские производители продемонстрировали и бюджетные электромобили

Автосалон в Шанхае
6 из 15

Впрочем, китайские производители продемонстрировали и бюджетные электромобили

© AFP 2021 / Hector Retamal
© AP Photo / Ng Han Guan

Бренд Ora выделился прототипом стильного ретрокара Punk Cat. Велика вероятность, что "кошка-панк" вскоре станет серийным автомобилем

Модель фотографируется около стенда с китайскими автомобилями бренда Ora на автосалоне в Шанхае
7 из 15

Бренд Ora выделился прототипом стильного ретрокара Punk Cat. Велика вероятность, что "кошка-панк" вскоре станет серийным автомобилем

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Hector Retamal

Китайский производитель дронов DJI обратил взоры на смежный рынок и представил в Шанхае беспилотную систему для автомобилей

Автомобиль DJI Automotive на автосалоне в Шанхае
8 из 15

Китайский производитель дронов DJI обратил взоры на смежный рынок и представил в Шанхае беспилотную систему для автомобилей

© AFP 2021 / Hector Retamal
© AP Photo / Ng Han Guan

Автомобиль Punk Cat на стенде бренда Ora

Автосалон в Шанхае
9 из 15

Автомобиль Punk Cat на стенде бренда Ora

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Hector Retamal

Среди экспонатов, привезенных в Шанхай компанией Songsan Motors, главным хитом стала современная реплика легендарного Chevrolet Corvette C1 1958 года

Автомобиль Songsan на автосалоне в Шанхае
10 из 15

Среди экспонатов, привезенных в Шанхай компанией Songsan Motors, главным хитом стала современная реплика легендарного Chevrolet Corvette C1 1958 года

© AFP 2021 / Hector Retamal
© AP Photo / Ng Han Guan

Выставка открыта для посетителей до 28 апреля включительно

Автосалон в Шанхае
11 из 15

Выставка открыта для посетителей до 28 апреля включительно

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Презентация на стенде бренда Ora

Стенд китайского автомобильного бренда Ora на автосалоне в Шанхае
12 из 15

Презентация на стенде бренда Ora

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Выставка автомобильной промышленности в Шанхае проходит каждый нечетный год в конце апреля

Автосалон в Шанхае
13 из 15

Выставка автомобильной промышленности в Шанхае проходит каждый нечетный год в конце апреля

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Салон ведет свою историю с 1985 года

Автосалон в Шанхае
14 из 15

Салон ведет свою историю с 1985 года

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Нынешнее шоу — уже 19-е по счету

Автосалон в Шанхае
15 из 15

Нынешнее шоу — уже 19-е по счету

© AP Photo / Ng Han Guan
 
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