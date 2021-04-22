Возвращение легенды и "кошка-панк": новинки Шанхайского автосалона
Автошоу стартовало в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая в понедельник
Автошоу стартовало в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая в понедельник
Шанхайский салон стал первым в этом году мероприятием, которое открыли в срок, несмотря на пандемию
Шанхайский салон стал первым в этом году мероприятием, которое открыли в срок, несмотря на пандемию
Порядка тысячи компаний привезли на выставку свои перспективные разработки
Порядка тысячи компаний привезли на выставку свои перспективные разработки
У посетителей появился шанс увидеть самые интересные новинки авторынка
У посетителей появился шанс увидеть самые интересные новинки авторынка
Люксовый китайский бренд Hongqi презентовал самый дорогой суперкар в истории Поднебесной
Люксовый китайский бренд Hongqi презентовал самый дорогой суперкар в истории Поднебесной
Впрочем, китайские производители продемонстрировали и бюджетные электромобили
Впрочем, китайские производители продемонстрировали и бюджетные электромобили
Бренд Ora выделился прототипом стильного ретрокара Punk Cat. Велика вероятность, что "кошка-панк" вскоре станет серийным автомобилем
Бренд Ora выделился прототипом стильного ретрокара Punk Cat. Велика вероятность, что "кошка-панк" вскоре станет серийным автомобилем
Китайский производитель дронов DJI обратил взоры на смежный рынок и представил в Шанхае беспилотную систему для автомобилей
Китайский производитель дронов DJI обратил взоры на смежный рынок и представил в Шанхае беспилотную систему для автомобилей
Автомобиль Punk Cat на стенде бренда Ora
Автомобиль Punk Cat на стенде бренда Ora
Среди экспонатов, привезенных в Шанхай компанией Songsan Motors, главным хитом стала современная реплика легендарного Chevrolet Corvette C1 1958 года
Среди экспонатов, привезенных в Шанхай компанией Songsan Motors, главным хитом стала современная реплика легендарного Chevrolet Corvette C1 1958 года
Выставка открыта для посетителей до 28 апреля включительно
Выставка открыта для посетителей до 28 апреля включительно
Презентация на стенде бренда Ora
Презентация на стенде бренда Ora
Выставка автомобильной промышленности в Шанхае проходит каждый нечетный год в конце апреля
Выставка автомобильной промышленности в Шанхае проходит каждый нечетный год в конце апреля
Салон ведет свою историю с 1985 года
Салон ведет свою историю с 1985 года
Нынешнее шоу — уже 19-е по счету
Нынешнее шоу — уже 19-е по счету