https://ria.ru/20210422/avariya-1729413455.html
В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом
В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом
Водитель мотоцикла Harley-Davidson погиб в аварии с пассажирским автобусом в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:53
2021-04-22T10:53
2021-04-22T10:56
россия
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Водитель мотоцикла Harley-Davidson погиб в аварии с пассажирским автобусом в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.По информации полиции, ДТП произошло в районе дома номер 73 на улице Воровского в Уссурийске.В сообщении отмечается, что в результате ДТП 45-летний водитель мотоцикла марки Harley-Davidson получил серьезные травмы, от которых позже скончался в медицинском учреждении.В полиции уточнили, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, медицинская помощь им не понадобилась.В сообщении добавляется, что водитель автобуса в 2021 году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в момент ДТП был трезв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210420/dtp-1729149735.html
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россия, уссурийск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости.
Водитель мотоцикла Harley-Davidson погиб в аварии с пассажирским автобусом в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ
по региону.
По информации полиции, ДТП произошло в районе дома номер 73 на улице Воровского в Уссурийске
.
"Водитель городского рейсового автобуса марки ГАЗ-А64R42… не уступил дорогу мотоциклисту, приближающемуся по главной дороге, выехал на нерегулируемый перекресток, где произошло столкновение.
В сообщении отмечается, что в результате ДТП 45-летний водитель мотоцикла марки Harley-Davidson получил серьезные травмы, от которых позже скончался в медицинском учреждении.
В полиции уточнили, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, медицинская помощь им не понадобилась.
В сообщении добавляется, что водитель автобуса в 2021 году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в момент ДТП был трезв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы.