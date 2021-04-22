https://ria.ru/20210422/avariya-1729413455.html

В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом

В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом

Водитель мотоцикла Harley-Davidson погиб в аварии с пассажирским автобусом в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:53

2021-04-22T10:53

2021-04-22T10:56

россия

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Водитель мотоцикла Harley-Davidson погиб в аварии с пассажирским автобусом в приморском Уссурийске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.По информации полиции, ДТП произошло в районе дома номер 73 на улице Воровского в Уссурийске.В сообщении отмечается, что в результате ДТП 45-летний водитель мотоцикла марки Harley-Davidson получил серьезные травмы, от которых позже скончался в медицинском учреждении.В полиции уточнили, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров, медицинская помощь им не понадобилась.В сообщении добавляется, что водитель автобуса в 2021 году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в момент ДТП был трезв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210420/dtp-1729149735.html

https://ria.ru/20210419/dtp-1728911693.html

россия

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уссурийск, происшествия