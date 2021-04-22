https://ria.ru/20210422/artamonov-1729422740.html

Артамонов: послание президента потрясает своей социальной направленностью

Артамонов: послание президента потрясает своей социальной направленностью

Послание президента России Федеральному собранию потрясает своей социальной направленностью, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:28

2021-04-22T11:28

2021-04-22T11:28

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Послание президента России Федеральному собранию потрясает своей социальной направленностью, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов."В послании представлены инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить", – сказал АртамоновПо его словам, президент озвучил ряд приоритетных для региона вопросов. "Сохранение всех старых выплат и появление новых – это то, чего не хватало. Решение экологических проблем – важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы", – заявил Артамонов.Кроме того глава липецкой области обратил внимание на затронутые в послании вопросы об обновлении парка автомобилей скорой помощи, строительстве новых школ - в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк, также в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.Он также сообщил, что намерен провести совещание с МФЦ и ЕДС, на котором будет обсуждаться вопрос о готовности этих структур предоставить жителям области в ближайшее время новые услуги и сервисы.

https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729332498.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов