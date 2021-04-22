https://ria.ru/20210422/artamonov-1729422740.html
Артамонов: послание президента потрясает своей социальной направленностью
Артамонов: послание президента потрясает своей социальной направленностью
Послание президента России Федеральному собранию потрясает своей социальной направленностью, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:28
2021-04-22T11:28
2021-04-22T11:28
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Послание президента России Федеральному собранию потрясает своей социальной направленностью, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов."В послании представлены инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить", – сказал АртамоновПо его словам, президент озвучил ряд приоритетных для региона вопросов. "Сохранение всех старых выплат и появление новых – это то, чего не хватало. Решение экологических проблем – важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы", – заявил Артамонов.Кроме того глава липецкой области обратил внимание на затронутые в послании вопросы об обновлении парка автомобилей скорой помощи, строительстве новых школ - в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк, также в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.Он также сообщил, что намерен провести совещание с МФЦ и ЕДС, на котором будет обсуждаться вопрос о готовности этих структур предоставить жителям области в ближайшее время новые услуги и сервисы.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости
. Послание президента России Федеральному собранию потрясает своей социальной направленностью, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов
.
"В послании представлены инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить", – сказал Артамонов
По его словам, президент озвучил ряд приоритетных для региона вопросов. "Сохранение всех старых выплат и появление новых – это то, чего не хватало. Решение экологических проблем – важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы", – заявил Артамонов.
Кроме того глава липецкой области обратил внимание на затронутые в послании вопросы об обновлении парка автомобилей скорой помощи, строительстве новых школ - в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк, также в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.
"Уверен, что в их числе будут и школы нашего региона. 16 тысяч школьных автобусов, доплаты кураторам учебных процессов в техникумах и колледжах, модернизация вузов. На обновление домов культуры, библиотек и музеев в сёлах и малых городах выделяются 24 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию. Будем работать, чтобы попасть в программу, предложим проекты",- сказал Артамонов.
Он также сообщил, что намерен провести совещание с МФЦ и ЕДС, на котором будет обсуждаться вопрос о готовности этих структур предоставить жителям области в ближайшее время новые услуги и сервисы.