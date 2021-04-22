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В Екатеринбурге арестовали участника несогласованной акции
В Екатеринбурге арестовали участника несогласованной акции
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес первое решение по участию в несогласованной акции 21 апреля, назначив Виктору Балдину 15 суток ареста и 30 часов... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:57
2021-04-22T15:57
россия
татьяна москалькова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес первое решение по участию в несогласованной акции 21 апреля, назначив Виктору Балдину 15 суток ареста и 30 часов обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Несогласованная акция прошла в среду в центре уральской столицы. По данным властей, участие в ней приняли примерно 2,5 тысячи человек."По части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) Виктору Балдину назначены 30 часов общественных работ. Также назначено 15 суток (ареста) по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказала собеседница агентства.Также, по ее данным, в суде идет рассмотрение административного дела в отношении бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Ирины Норман.Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, екатеринбург

В Екатеринбурге арестовали участника несогласованной акции

15:57 22.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге
Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес первое решение по участию в несогласованной акции 21 апреля, назначив Виктору Балдину 15 суток ареста и 30 часов обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Несогласованная акция прошла в среду в центре уральской столицы. По данным властей, участие в ней приняли примерно 2,5 тысячи человек.
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"По части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) Виктору Балдину назначены 30 часов общественных работ. Также назначено 15 суток (ареста) по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказала собеседница агентства.
Также, по ее данным, в суде идет рассмотрение административного дела в отношении бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Ирины Норман.
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Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
РоссияТатьяна МоскальковаАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковЕкатеринбург
 
 
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