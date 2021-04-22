https://ria.ru/20210422/aktsiya-1729537278.html
Суд арестовал двух участников несогласованной акции в Воронеже
Суд арестовал двух участников несогласованной акции в Воронеже
Центральный районный суд Воронежа приговорил двух участников несогласованной акции 21 апреля к суткам и пяти суткам ареста, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:58
2021-04-22T19:58
2021-04-22T19:58
россия
алексей навальный
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил двух участников несогласованной акции 21 апреля к суткам и пяти суткам ареста, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованная акция прошла в Воронеже в среду в сквере у памятника Пушкину. По подсчетам корреспондента РИА Новости, были задержаны по меньшей мере 69 человек. Рассмотрение нескольких материалов дел участников акции состоялось в четверг в Центральном районом суде Воронежа."Двое их (фигурантов), статья 20.2, часть вторая (КоАП РФ). Одному - сутки, другому - пять суток ареста", - сказал собеседник агентства.Санкция административной статьи "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" предусматривает до десяти суток ареста.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
россия
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, воронеж, происшествия