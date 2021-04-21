https://ria.ru/20210421/zdravookhranenie-1729237556.html

Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин

Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин

Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны - разрабатывать технологии, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:21

2021-04-21T12:21

2021-04-21T13:06

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны - разрабатывать технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/zdravookhranenie-1729245069.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество