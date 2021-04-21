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Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны - разрабатывать технологии, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:21
2021-04-21T13:06
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны - разрабатывать технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин

12:21 21.04.2021 (обновлено: 13:06 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны - разрабатывать технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:38
Проблемы здравоохранения в ближайшее время рассмотрят на Госсовете
 
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