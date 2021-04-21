Онлайн-конференция о здоровье зубов и десен у россиян
23 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Зеленый свет здоровым привычкам!", посвященная результатам опроса россиян о состоянии здоровья зубов и десен, а также о комплексной гигиене полости рта.
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Участники:
- президент-элект Стоматологической Ассоциации России по г. Санкт-Петербург Андрей ЯРЕМЕНКО;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- руководитель группы исследований и разработок рецептур средств по уходу за полостью рта компании Unilever в России, Украине и Беларуси Александр КУПРИКОВ.
В ходе проведенного опроса 62% респондентов признались, что имеют проблемы, связанные с состоянием зубов и десен, у каждого пятого опрошенного в возрасте 35-45 лет более 8 зубов запломбированы, у стольких же отсутствуют пять и более зубов. В рамках мероприятия будут проанализированы основные факторы, влияющие на ухудшение состояния зубов и десен, эксперты сформулируют рекомендации по привитию привычек по уходу за полостью рта.
Презентация результатов всероссийского опроса о здоровье зубов и десен населения России проводится при поддержке Всероссийского центра общественного мнения, Стоматологической ассоциации России, бренда "Лесной бальзам" компании Unilever.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент-элект Стоматологической Ассоциации России по г. Санкт-Петербург Андрей ЯРЕМЕНКО;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- руководитель группы исследований и разработок рецептур средств по уходу за полостью рта компании Unilever в России, Украине и Беларуси Александр КУПРИКОВ.
В ходе проведенного опроса 62% респондентов признались, что имеют проблемы, связанные с состоянием зубов и десен, у каждого пятого опрошенного в возрасте 35-45 лет более 8 зубов запломбированы, у стольких же отсутствуют пять и более зубов. В рамках мероприятия будут проанализированы основные факторы, влияющие на ухудшение состояния зубов и десен, эксперты сформулируют рекомендации по привитию привычек по уходу за полостью рта.
Презентация результатов всероссийского опроса о здоровье зубов и десен населения России проводится при поддержке Всероссийского центра общественного мнения, Стоматологической ассоциации России, бренда "Лесной бальзам" компании Unilever.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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