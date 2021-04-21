https://ria.ru/20210421/zdorovezubov-1729215561.html

Онлайн-конференция о здоровье зубов и десен у россиян

Онлайн-конференция о здоровье зубов и десен у россиян

23 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Зеленый свет здоровым привычкам!", посвященная результатам опроса россиян о состоянии здоровья зубов и десен, а также о комплексной гигиене полости рта.

2021-04-21T10:46

2021-04-21T10:46

2021-04-21T10:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент-элект Стоматологической Ассоциации России по г. Санкт-Петербург Андрей ЯРЕМЕНКО;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- руководитель группы исследований и разработок рецептур средств по уходу за полостью рта компании Unilever в России, Украине и Беларуси Александр КУПРИКОВ.В ходе проведенного опроса 62% респондентов признались, что имеют проблемы, связанные с состоянием зубов и десен, у каждого пятого опрошенного в возрасте 35-45 лет более 8 зубов запломбированы, у стольких же отсутствуют пять и более зубов. В рамках мероприятия будут проанализированы основные факторы, влияющие на ухудшение состояния зубов и десен, эксперты сформулируют рекомендации по привитию привычек по уходу за полостью рта.Презентация результатов всероссийского опроса о здоровье зубов и десен населения России проводится при поддержке Всероссийского центра общественного мнения, Стоматологической ассоциации России, бренда "Лесной бальзам" компании Unilever.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы