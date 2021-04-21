https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729284267.html
В Берлине задержали несколько десятков человек на акции протеста
В Берлине задержали несколько десятков человек на акции протеста
Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:11
2021-04-21T14:11
2021-04-21T17:23
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы полиции города.Крупная акция протеста проходит в среду в центре Берлина на Улице 17 июня, в ней участвуют, по оценкам полиции, не более 5 тысяч человек. Акция направлена против принятия поправок в закон об инфекционной безопасности, который в среду в третьем чтении может принять бундестаг.Многие участники акции не выполняют требования по ношению масок и соблюдению дистанции, полиция их задерживает для установления личности и возможного оформления протокола об административном правонарушении."Мы сейчас оцениваем число участников на уровне нескольких тысячи, но в любом случае их меньше пяти тысяч человек", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина."Уже задержания, но нужно понимать, что это не арест, а временное задержание для установления личности, после этого их отпускают. Было порядка 20-30 таких случаев, например, из-за отсутствия масок", - заявила представитель полиции.По ее словам, полиция несет усиленное дежурство в центре города, работают порядка 2,2 тысячи полицейских, в том числе подкрепление из других регионов ФРГ.Законопроект был принят правительством на прошлой неделе, он вносит изменения в закон об инфекционной безопасности. Его целью является введение единых норм на уровне федерального законодательства, которые определяют условия, при которых региональные и местные власти должны автоматически вводить жесткие ограничительные меры для борьбы с эпидемией. Ранее введение таких мер было прописано в постановлениях, которые региональные власти принимали на основании решений конференции канцлера и глав регионов. До появления этого законопроекта канцлер Ангела Меркель высказывала недовольство тем, как региональные власти реализуют решения конференции, и требовала единообразной их имплементации, что и будет реализовано, по замыслу правительства, новым законопроектом.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы полиции города.
Крупная акция протеста проходит в среду в центре Берлина
на Улице 17 июня, в ней участвуют, по оценкам полиции, не более 5 тысяч человек. Акция направлена против принятия поправок в закон об инфекционной безопасности, который в среду в третьем чтении может принять бундестаг.
Многие участники акции не выполняют требования по ношению масок и соблюдению дистанции, полиция их задерживает для установления личности и возможного оформления протокола об административном правонарушении.
"Мы сейчас оцениваем число участников на уровне нескольких тысячи, но в любом случае их меньше пяти тысяч человек", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина.
"Уже задержания, но нужно понимать, что это не арест, а временное задержание для установления личности, после этого их отпускают. Было порядка 20-30 таких случаев, например, из-за отсутствия масок", - заявила представитель полиции.
По ее словам, полиция несет усиленное дежурство в центре города, работают порядка 2,2 тысячи полицейских, в том числе подкрепление из других регионов ФРГ
.
Законопроект был принят правительством на прошлой неделе, он вносит изменения в закон об инфекционной безопасности. Его целью является введение единых норм на уровне федерального законодательства, которые определяют условия, при которых региональные и местные власти должны автоматически вводить жесткие ограничительные меры для борьбы с эпидемией. Ранее введение таких мер было прописано в постановлениях, которые региональные власти принимали на основании решений конференции канцлера и глав регионов. До появления этого законопроекта канцлер Ангела Меркель
высказывала недовольство тем, как региональные власти реализуют решения конференции, и требовала единообразной их имплементации, что и будет реализовано, по замыслу правительства, новым законопроектом.