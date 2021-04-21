https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729284267.html

В Берлине задержали несколько десятков человек на акции протеста

В Берлине задержали несколько десятков человек на акции протеста

Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:11

2021-04-21T14:11

2021-04-21T17:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729333768_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b9a7a0454ab970edbcc3f4a99427d3a9.jpg

БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы полиции города.Крупная акция протеста проходит в среду в центре Берлина на Улице 17 июня, в ней участвуют, по оценкам полиции, не более 5 тысяч человек. Акция направлена против принятия поправок в закон об инфекционной безопасности, который в среду в третьем чтении может принять бундестаг.Многие участники акции не выполняют требования по ношению масок и соблюдению дистанции, полиция их задерживает для установления личности и возможного оформления протокола об административном правонарушении."Мы сейчас оцениваем число участников на уровне нескольких тысячи, но в любом случае их меньше пяти тысяч человек", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы полиции Берлина."Уже задержания, но нужно понимать, что это не арест, а временное задержание для установления личности, после этого их отпускают. Было порядка 20-30 таких случаев, например, из-за отсутствия масок", - заявила представитель полиции.По ее словам, полиция несет усиленное дежурство в центре города, работают порядка 2,2 тысячи полицейских, в том числе подкрепление из других регионов ФРГ.Законопроект был принят правительством на прошлой неделе, он вносит изменения в закон об инфекционной безопасности. Его целью является введение единых норм на уровне федерального законодательства, которые определяют условия, при которых региональные и местные власти должны автоматически вводить жесткие ограничительные меры для борьбы с эпидемией. Ранее введение таких мер было прописано в постановлениях, которые региональные власти принимали на основании решений конференции канцлера и глав регионов. До появления этого законопроекта канцлер Ангела Меркель высказывала недовольство тем, как региональные власти реализуют решения конференции, и требовала единообразной их имплементации, что и будет реализовано, по замыслу правительства, новым законопроектом.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире