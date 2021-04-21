Яровая рассказала об ожиданиях от послания Путина
11:42 21.04.2021 (обновлено: 11:55 21.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию выразила уверенность, что оно будет "конкретным и обращено к людям".
"Послание президента Путина – это всегда постановка новых задач, с конкретными сроками, параметрами исполнения. Думаю, послание будет конкретным и обращено к людям", - сказала Яровая в прямом эфире телеканала "Россия-24" в среду.
Она отметила, что ей бы хотелось, чтобы в послании этого года президент продолжал "логику и меры, связанные с поддержкой семьи и развитием детей". Также, по ее мнению, президент обязательно затронет тему здравоохранения.
Вице-спикер также сказала, что для представителей власти послание – это "про работу". "Для нас это вопрос нашей ответственной работы по реализации послания президента, которое про страну, про регионы и про конкретного человека, про малышей, про всех тех, кто и есть народ нашей большой страны", - заключила она.
Вице-спикер ГД Петр Толстой, в свою очередь, надеется услышать в ходе послания "какие-то конкретные меры именно в социальном плане". "Мне кажется, что сейчас ситуация сложная для очень многих людей в стране, и президент всегда чувствует такие вещи очень точно", - сказал Толстой в прямом эфире телеканала "Россия-1".
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ждет решения проблем безработицы и повышения заработной платы. "Что волнует избирателей? Чтобы больше рабочих мест, хотя бы постепенно, но повышалась зарплата, хотя бы для самых малоимущих – чтоб в перспективе выйти на минимальную зарплату 15 тысяч. Пусть чуть больше, но реально чтоб было. И самый лучший вариант – 30 тысяч, чтобы в день была тысяча рублей", - сказал Жириновский в прямом эфире Первого канала.