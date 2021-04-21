https://ria.ru/20210421/yarovaya-1729226562.html

Яровая рассказала об ожиданиях от послания Путина

Яровая рассказала об ожиданиях от послания Путина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию выразила уверенность, что оно будет... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:42

2021-04-21T11:42

2021-04-21T11:55

лдпр

владимир жириновский

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

госдума рф

ирина яровая

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в преддверии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию выразила уверенность, что оно будет "конкретным и обращено к людям".Она отметила, что ей бы хотелось, чтобы в послании этого года президент продолжал "логику и меры, связанные с поддержкой семьи и развитием детей". Также, по ее мнению, президент обязательно затронет тему здравоохранения.Вице-спикер также сказала, что для представителей власти послание – это "про работу". "Для нас это вопрос нашей ответственной работы по реализации послания президента, которое про страну, про регионы и про конкретного человека, про малышей, про всех тех, кто и есть народ нашей большой страны", - заключила она.Вице-спикер ГД Петр Толстой, в свою очередь, надеется услышать в ходе послания "какие-то конкретные меры именно в социальном плане". "Мне кажется, что сейчас ситуация сложная для очень многих людей в стране, и президент всегда чувствует такие вещи очень точно", - сказал Толстой в прямом эфире телеканала "Россия-1".Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ждет решения проблем безработицы и повышения заработной платы. "Что волнует избирателей? Чтобы больше рабочих мест, хотя бы постепенно, но повышалась зарплата, хотя бы для самых малоимущих – чтоб в перспективе выйти на минимальную зарплату 15 тысяч. Пусть чуть больше, но реально чтоб было. И самый лучший вариант – 30 тысяч, чтобы в день была тысяча рублей", - сказал Жириновский в прямом эфире Первого канала.

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