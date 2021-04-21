https://ria.ru/20210421/vystavka-1729347949.html

Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате

Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате

XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:23

2021-04-21T18:23

2021-04-21T18:23

россия

экспоцентр

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в этом году в гибидном формате - одновременно офлайн и онлайн, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Он выступил в рамках круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов", прошедшего онлайн в преддверии выставки.Выставка "Металлообработка-2021" пройдет в "Экспоцентре" с 24 по 28 мая. На площади более 30 тысяч квадратных метров будут представлены 600 промышленных компаний из 25 стран, в том числе 400 российских предприятий.Как сообщила начальник управления собственных выставок АО "Экспоцентр" Елена Гусева, в этом году на выставке будет представлено более 20 секторов промышленного производства. Параллельно пройдет обширная деловая программа, которую откроет форум Минпромторга РФ "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Большинство деловых мероприятий будут транслироваться онлайн."Абсолютно новым в этом году будет раздел "Индустрия 4.0", 26 мая состоится конференция, посвященная данной тематике. Мероприятие пройдет в гибридном формате с прямой трансляцией на YouTube. Также планируется четырехдневная международная конференция по аддитивным технологиям и 3D-решениям "Индустрия 3D". Она объединит производителей, интеграторов и пользователей профессиональных и промышленных 3D-решений на единой независимой площадке. Эта конференция пройдет при участии Минпромторга РФ, членов Ассоциации развития аддитивных технологий, концерна "Алмаз-Антей", "Роскосмоса", - добавила она.На выставке будут представлены национальные экспозиции Германии, Швейцарии, Чехии, Белоруссии. Также силами российской стороны комплектуется коллективная экспозиция Италии.В работе круглого стола приняли участие представители отраслевых ассоциаций из Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Китая, Великобритании, Китая, Белоруссии, Тайваня и Турции.Выставка пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20210309/ekspotsentr-1600500273.html

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россия, экспоцентр, новости компаний - экономика