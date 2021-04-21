Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате
© Фото : АО "Экспоцентр"Участники круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов"
© Фото : АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в этом году в гибидном формате - одновременно офлайн и онлайн, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
Он выступил в рамках круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов", прошедшего онлайн в преддверии выставки.
"2021 год для выставочной индустрии, безусловно, станет уникальным. Новый тренд на гибридные мероприятия, как минимум, заполнит привычный формат офлайн-выставок. А как максимум станет неотъемлемой и устоявшейся частью любого события", - отметил Селиванов.
Выставка "Металлообработка-2021" пройдет в "Экспоцентре" с 24 по 28 мая. На площади более 30 тысяч квадратных метров будут представлены 600 промышленных компаний из 25 стран, в том числе 400 российских предприятий.
Как сообщила начальник управления собственных выставок АО "Экспоцентр" Елена Гусева, в этом году на выставке будет представлено более 20 секторов промышленного производства. Параллельно пройдет обширная деловая программа, которую откроет форум Минпромторга РФ "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Большинство деловых мероприятий будут транслироваться онлайн.
"Абсолютно новым в этом году будет раздел "Индустрия 4.0", 26 мая состоится конференция, посвященная данной тематике. Мероприятие пройдет в гибридном формате с прямой трансляцией на YouTube. Также планируется четырехдневная международная конференция по аддитивным технологиям и 3D-решениям "Индустрия 3D". Она объединит производителей, интеграторов и пользователей профессиональных и промышленных 3D-решений на единой независимой площадке. Эта конференция пройдет при участии Минпромторга РФ, членов Ассоциации развития аддитивных технологий, концерна "Алмаз-Антей", "Роскосмоса", - добавила она.
На выставке будут представлены национальные экспозиции Германии, Швейцарии, Чехии, Белоруссии. Также силами российской стороны комплектуется коллективная экспозиция Италии.
"У каждой компании есть возможность удаленного участия в выставке с постоянным стендистом и услугой онлайн-офис. Участники, которые воспользовались онлайн-офисом, уже дали обратную положительную связь. Можно арендовать 4 квадратных метра с полным подключением. Также можно заказать любую выставочную площадь и комплект оборудования", - пояснила Гусева.
В работе круглого стола приняли участие представители отраслевых ассоциаций из Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Китая, Великобритании, Китая, Белоруссии, Тайваня и Турции.
"Экспорт в Россию снизился в 2020 году. В основном повлияла пандемия. Что до санкций, то они длятся несколько лет, и мы к ним уже приспособились. С другой стороны, наш импорт из РФ увеличился, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Я думаю, что нам придется наращивать усилия, рекламу и продвижение. Присутствовать на выставках очень важно. И "Металлообработка" – не исключение", - заявил генеральный директор Европейской ассоциации машиностроительной индустрии Филип Гиртс.
Выставка пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.
"На этот год запланировано около 280 выставочных мероприятий. На долю "Экспоцентра" приходится около 30 из них. Очень здорово, что несмотря на те условия, в которых мы сегодня находимся из-за пандемии коронавируса, мы имеем возможность общения друг с другом. Я надеюсь, что и эта конференция и последующие выставки создадут новые возможности для обсуждения насущных вопросов и сотрудничества с зарубежными странами", - заключил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.