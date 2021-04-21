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Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате
Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате
XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:23
2021-04-21T18:23
россия
экспоцентр
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в этом году в гибидном формате - одновременно офлайн и онлайн, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Он выступил в рамках круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов", прошедшего онлайн в преддверии выставки.Выставка "Металлообработка-2021" пройдет в "Экспоцентре" с 24 по 28 мая. На площади более 30 тысяч квадратных метров будут представлены 600 промышленных компаний из 25 стран, в том числе 400 российских предприятий.Как сообщила начальник управления собственных выставок АО "Экспоцентр" Елена Гусева, в этом году на выставке будет представлено более 20 секторов промышленного производства. Параллельно пройдет обширная деловая программа, которую откроет форум Минпромторга РФ "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Большинство деловых мероприятий будут транслироваться онлайн."Абсолютно новым в этом году будет раздел "Индустрия 4.0", 26 мая состоится конференция, посвященная данной тематике. Мероприятие пройдет в гибридном формате с прямой трансляцией на YouTube. Также планируется четырехдневная международная конференция по аддитивным технологиям и 3D-решениям "Индустрия 3D". Она объединит производителей, интеграторов и пользователей профессиональных и промышленных 3D-решений на единой независимой площадке. Эта конференция пройдет при участии Минпромторга РФ, членов Ассоциации развития аддитивных технологий, концерна "Алмаз-Антей", "Роскосмоса", - добавила она.На выставке будут представлены национальные экспозиции Германии, Швейцарии, Чехии, Белоруссии. Также силами российской стороны комплектуется коллективная экспозиция Италии.В работе круглого стола приняли участие представители отраслевых ассоциаций из Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Китая, Великобритании, Китая, Белоруссии, Тайваня и Турции.Выставка пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.
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россия, экспоцентр, новости компаний - экономика

Селиванов: выставка "Металлообработка-2021" пройдет в гибридном формате

18:23 21.04.2021
 
© Фото : АО "Экспоцентр"Участники круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов"
Участники круглого стола Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. XXI Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021" пройдет в этом году в гибидном формате - одновременно офлайн и онлайн, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
Он выступил в рамках круглого стола "Перспективы развития станкостроительной отрасли: новые возможности во взаимодействии выставочных компаний и отраслевых ассоциаций и союзов", прошедшего онлайн в преддверии выставки.
"2021 год для выставочной индустрии, безусловно, станет уникальным. Новый тренд на гибридные мероприятия, как минимум, заполнит привычный формат офлайн-выставок. А как максимум станет неотъемлемой и устоявшейся частью любого события", - отметил Селиванов.
Выставка "Металлообработка-2021" пройдет в "Экспоцентре" с 24 по 28 мая. На площади более 30 тысяч квадратных метров будут представлены 600 промышленных компаний из 25 стран, в том числе 400 российских предприятий.
Как сообщила начальник управления собственных выставок АО "Экспоцентр" Елена Гусева, в этом году на выставке будет представлено более 20 секторов промышленного производства. Параллельно пройдет обширная деловая программа, которую откроет форум Минпромторга РФ "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Большинство деловых мероприятий будут транслироваться онлайн.
"Абсолютно новым в этом году будет раздел "Индустрия 4.0", 26 мая состоится конференция, посвященная данной тематике. Мероприятие пройдет в гибридном формате с прямой трансляцией на YouTube. Также планируется четырехдневная международная конференция по аддитивным технологиям и 3D-решениям "Индустрия 3D". Она объединит производителей, интеграторов и пользователей профессиональных и промышленных 3D-решений на единой независимой площадке. Эта конференция пройдет при участии Минпромторга РФ, членов Ассоциации развития аддитивных технологий, концерна "Алмаз-Антей", "Роскосмоса", - добавила она.
На выставке будут представлены национальные экспозиции Германии, Швейцарии, Чехии, Белоруссии. Также силами российской стороны комплектуется коллективная экспозиция Италии.
"У каждой компании есть возможность удаленного участия в выставке с постоянным стендистом и услугой онлайн-офис. Участники, которые воспользовались онлайн-офисом, уже дали обратную положительную связь. Можно арендовать 4 квадратных метра с полным подключением. Также можно заказать любую выставочную площадь и комплект оборудования", - пояснила Гусева.
В работе круглого стола приняли участие представители отраслевых ассоциаций из Германии, Швейцарии, Италии, Чехии, Китая, Великобритании, Китая, Белоруссии, Тайваня и Турции.
"Экспорт в Россию снизился в 2020 году. В основном повлияла пандемия. Что до санкций, то они длятся несколько лет, и мы к ним уже приспособились. С другой стороны, наш импорт из РФ увеличился, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Я думаю, что нам придется наращивать усилия, рекламу и продвижение. Присутствовать на выставках очень важно. И "Металлообработка" – не исключение", - заявил генеральный директор Европейской ассоциации машиностроительной индустрии Филип Гиртс.
Выставка пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.
"На этот год запланировано около 280 выставочных мероприятий. На долю "Экспоцентра" приходится около 30 из них. Очень здорово, что несмотря на те условия, в которых мы сегодня находимся из-за пандемии коронавируса, мы имеем возможность общения друг с другом. Я надеюсь, что и эта конференция и последующие выставки создадут новые возможности для обсуждения насущных вопросов и сотрудничества с зарубежными странами", - заключил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.
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