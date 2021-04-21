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Путин поручил ввести новые выплаты на детей из неполных семей
Путин поручил ввести новые выплаты на детей из неполных семей
В России появится новая выплата, которую назначат детям в возрасте от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, заявил Владимир Путин, выступая с... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:32
2021-04-21T12:32
2021-04-21T17:45
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В России появится новая выплата, которую назначат детям в возрасте от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, заявил Владимир Путин, выступая с президентским посланием Федеральному собранию.Глава государства подчеркнул, что "нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка".По его словам, выплачивать эти деньги начнут с 1 июля, размер пособия в среднем по стране составит 5650 рублей.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество