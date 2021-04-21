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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
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В Оренбуржье еще 267 семей получат единовременные выплаты
В Оренбуржье еще 267 семей получат единовременные выплаты
Власти Оренбургской области выделили дополнительно 80 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям, что позволит получить единовременные выплаты еще 276... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:10
2021-04-21T12:10
оренбургская область
социальные выплаты
жилье
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ОРЕНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделили дополнительно 80 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям, что позволит получить единовременные выплаты еще 276 семьям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В этом году в первом квартале такую помощь уже получили 274 многодетные семьи на сумму 82,2 миллиона рублей.Единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. Семья имеет возможность выбрать – получить в собственность землю под застройку или единовременную выплату.В 2020 году размер выплаты был увеличен до 300 тысяч рублей, правом на ее получение воспользовались 257 многодетных семей Оренбургской области. Общая сумма поддержки составила 74,9 миллиона рублей.
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социальные выплаты, жилье

В Оренбуржье еще 267 семей получат единовременные выплаты

12:10 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОРЕНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделили дополнительно 80 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям, что позволит получить единовременные выплаты еще 276 семьям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году в первом квартале такую помощь уже получили 274 многодетные семьи на сумму 82,2 миллиона рублей.
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Единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. Семья имеет возможность выбрать – получить в собственность землю под застройку или единовременную выплату.
В 2020 году размер выплаты был увеличен до 300 тысяч рублей, правом на ее получение воспользовались 257 многодетных семей Оренбургской области. Общая сумма поддержки составила 74,9 миллиона рублей.
"Поскольку данная мера поддержки является одной из самых востребованных среди многодетных семей, губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение почти вдвое увеличить объем финансирования - выделить дополнительно 80,1 миллиона рублей. Это обеспечит единовременными выплатами еще 267 многодетных семей региона", - сообщили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьсоциальные выплатыЖилье
 
 
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