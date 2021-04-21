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В Оренбуржье еще 267 семей получат единовременные выплаты

В Оренбуржье еще 267 семей получат единовременные выплаты

Власти Оренбургской области выделили дополнительно 80 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям, что позволит получить единовременные выплаты еще 276... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:10

2021-04-21T12:10

2021-04-21T12:10

оренбургская область

социальные выплаты

жилье

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ОРЕНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделили дополнительно 80 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям, что позволит получить единовременные выплаты еще 276 семьям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В этом году в первом квартале такую помощь уже получили 274 многодетные семьи на сумму 82,2 миллиона рублей.Единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. Семья имеет возможность выбрать – получить в собственность землю под застройку или единовременную выплату.В 2020 году размер выплаты был увеличен до 300 тысяч рублей, правом на ее получение воспользовались 257 многодетных семей Оренбургской области. Общая сумма поддержки составила 74,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210414/remont-1728204167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальные выплаты, жилье