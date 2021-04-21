https://ria.ru/20210421/vybrosy-1729252217.html

Путин предложил расширить систему квотирования вредных выбросов

Путин предложил расширить систему квотирования вредных выбросов

Президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города РФ, где дела с этим обстоят... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:51

2021-04-21T12:51

2021-04-21T14:44

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города РФ, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм.Выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин напомнил, что в 12 крупнейших индустриальных центрах России объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться к 2024 году."Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики. Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм", - сказал Путин. "Сделать это, конечно, нужно на основе прозрачного мониторинга ", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество