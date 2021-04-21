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Путин предложил расширить систему квотирования вредных выбросов
Путин предложил расширить систему квотирования вредных выбросов
Президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города РФ, где дела с этим обстоят... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:51
2021-04-21T14:44
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города РФ, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм.Выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин напомнил, что в 12 крупнейших индустриальных центрах России объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться к 2024 году."Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики. Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм", - сказал Путин. "Сделать это, конечно, нужно на основе прозрачного мониторинга ", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество

Путин предложил расширить систему квотирования вредных выбросов

12:51 21.04.2021 (обновлено: 14:44 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города РФ, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм.
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин напомнил, что в 12 крупнейших индустриальных центрах России объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться к 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:52
Путин призвал ускорить принятие закона о наказании за вред экологии
"Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики. Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм", - сказал Путин. "Сделать это, конечно, нужно на основе прозрачного мониторинга ", - добавил он.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
Вместе добьемся поставленных задач: послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
1 из 13

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 13

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
3 из 13

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
4 из 13

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 13

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского смотрят трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию
6 из 13

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
7 из 13

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / POOL

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 13

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 13

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
10 из 13

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

Игорь Сечин и Алексей Миллер перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11 из 13

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

Трансляция послания президента РФ Федеральному Собранию
12 из 13

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
13 из 13

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
3 из 13

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
6 из 13

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
8 из 13

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

© РИА Новости / POOL
9 из 13

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
10 из 13

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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