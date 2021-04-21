https://ria.ru/20210421/vybros-1729257425.html

Путин поручил снизить выбросы парниковых газов в России

Путин поручил снизить выбросы парниковых газов в России

Накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:00

2021-04-21T13:00

2021-04-21T13:00

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

евросоюз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе", - заявил Путин.Он добавил, что это сложная задача, учитывая размеры страны, особенности ее географии и климата."Однако абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210412/ekologiya-1727922280.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, евросоюз, владимир путин, экономика