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Путин поручил снизить выбросы парниковых газов в России
Путин поручил снизить выбросы парниковых газов в России
Накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:00
2021-04-21T13:00
2021-04-21T13:00
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
евросоюз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе", - заявил Путин.Он добавил, что это сложная задача, учитывая размеры страны, особенности ее географии и климата."Однако абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, евросоюз, владимир путин, экономика