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Госдума обсудит принятие законов по поручениям президента
Госдума обсудит принятие законов по поручениям президента
ВОЛОДИН: ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ ТЕМ, КТО ХОТЕЛ НАВЯЗАТЬ НАМ СВОЮ ПОЛИТИКУ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:47
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2021-04-21T13:52
послание президента федеральному собранию в 2021 году
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ВОЛОДИН: ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ ТЕМ, КТО ХОТЕЛ НАВЯЗАТЬ НАМ СВОЮ ПОЛИТИКУ, НЕ ПОЛУЧИТСЯВОЛОДИН: ГД НА ЗАСЕДАНИИ В СРЕДУ ОБСУДИТ ВОПРОС ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ ПО ПОРУЧЕНИЯМРИА Новости
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