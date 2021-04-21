https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729236187.html

Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации

Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации

Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:18

2021-04-21T12:18

2021-04-21T14:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

послание президента федеральному собранию в 2021 году

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы регионов должны в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации, у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию."Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, послание президента федеральному собранию в 2021 году, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество