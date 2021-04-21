https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729235242.html

Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса

Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса, поскольку другого пути нет, хуже - переболеть. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:16

2021-04-21T12:16

2021-04-21T14:53

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса, поскольку другого пути нет, хуже - переболеть."Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Глава государства отметил, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. "Другого пути нет. Другой путь хуже - переболеть", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Пожалуйста, сделайте прививку"! Еще раз обращаюсь к гражданам России: Дорогие мои! Нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместно. Что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста! Я еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. 2021-04-21T12:16 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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