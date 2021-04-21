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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729371897.html
Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины
Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины
Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:59
2021-04-21T20:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев."Сегодня мы это сделали, сегодня мы преодолели отметку в 200 миллионов доз вакцины за 92 дня президентства, даже меньше чем за 100 дней", - сказал Байден в своем выступлении по ситуации с распространением коронавируса.Он добавил, что стремительный темп вакцинации в стране помог спасти десятки тысяч жизней американцев.США удерживают лидерство по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. С начала пандемии в стране коронавирусом нового типа заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины

20:59 21.04.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев.
"Сегодня мы это сделали, сегодня мы преодолели отметку в 200 миллионов доз вакцины за 92 дня президентства, даже меньше чем за 100 дней", - сказал Байден в своем выступлении по ситуации с распространением коронавируса.
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Он добавил, что стремительный темп вакцинации в стране помог спасти десятки тысяч жизней американцев.
США удерживают лидерство по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. С начала пандемии в стране коронавирусом нового типа заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДжо БайденСШАВ мире
 
 
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