https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729371897.html

Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины

Байден объявил, что за сто дней обеспечил 200 миллионов доз вакцины

Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:59

2021-04-21T20:59

2021-04-21T20:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что за 100 дней президентства обеспечил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса для американцев."Сегодня мы это сделали, сегодня мы преодолели отметку в 200 миллионов доз вакцины за 92 дня президентства, даже меньше чем за 100 дней", - сказал Байден в своем выступлении по ситуации с распространением коронавируса.Он добавил, что стремительный темп вакцинации в стране помог спасти десятки тысяч жизней американцев.США удерживают лидерство по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. С начала пандемии в стране коронавирусом нового типа заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

https://ria.ru/20210421/pfizer-1729337195.html

сша

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире