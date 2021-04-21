Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729202769.html
В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"
В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"
Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:00
2021-04-21T09:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
ЛА-ПАС, 21 апр – РИА Новости. Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Хуан Карлос Бланко.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины, в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне."Для нас это большая радость, что братский аргентинский народ может производить вакцины, потому что это на пользу для всего региона. Трансфер технологий, который осуществляют Россия и Аргентина, позволит начать производство на нашем континенте, и у нас будет больший и лучший доступ к вакцинам", - отметил Бланко.Это особенно важно на фоне очень несправедливого распределения вакцин в мире, добавил он."Это возможность для Боливии получить вакцину "Спутник V" через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку", - добавил замминистра.
россия
латинская америка
аргентина
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, боливия

В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"

09:00 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЛА-ПАС, 21 апр – РИА Новости. Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Хуан Карлос Бланко.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины, в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне.
"Для нас это большая радость, что братский аргентинский народ может производить вакцины, потому что это на пользу для всего региона. Трансфер технологий, который осуществляют Россия и Аргентина, позволит начать производство на нашем континенте, и у нас будет больший и лучший доступ к вакцинам", - отметил Бланко.
Это особенно важно на фоне очень несправедливого распределения вакцин в мире, добавил он.
"Это возможность для Боливии получить вакцину "Спутник V" через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку", - добавил замминистра.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин
12:27Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С
12:26Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
Лента новостейМолния