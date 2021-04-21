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В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"
В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"
Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:00
2021-04-21T09:00
2021-04-21T09:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
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ЛА-ПАС, 21 апр – РИА Новости. Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Хуан Карлос Бланко.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины, в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне."Для нас это большая радость, что братский аргентинский народ может производить вакцины, потому что это на пользу для всего региона. Трансфер технологий, который осуществляют Россия и Аргентина, позволит начать производство на нашем континенте, и у нас будет больший и лучший доступ к вакцинам", - отметил Бланко.Это особенно важно на фоне очень несправедливого распределения вакцин в мире, добавил он."Это возможность для Боливии получить вакцину "Спутник V" через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку", - добавил замминистра.
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