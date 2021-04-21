https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729202769.html

В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"

В Боливии оценили перспективы новых закупок "Спутника V"

Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:00

2021-04-21T09:00

2021-04-21T09:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

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ЛА-ПАС, 21 апр – РИА Новости. Боливия рассматривает возможность дополнительного приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после начала производства в Аргентине, сообщил РИА Новости замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Хуан Карлос Бланко.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины, в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине начнется в июне."Для нас это большая радость, что братский аргентинский народ может производить вакцины, потому что это на пользу для всего региона. Трансфер технологий, который осуществляют Россия и Аргентина, позволит начать производство на нашем континенте, и у нас будет больший и лучший доступ к вакцинам", - отметил Бланко.Это особенно важно на фоне очень несправедливого распределения вакцин в мире, добавил он."Это возможность для Боливии получить вакцину "Спутник V" через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку", - добавил замминистра.

россия

латинская америка

аргентина

боливия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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