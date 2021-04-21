В РПЦ рассказали о провокациях против христиан и мусульман Египта
11:29 21.04.2021 (обновлено: 11:32 21.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Совершенные террористами в Египте убийства, в том числе христианина-копта, нельзя оправдать ни одной из мировых религий, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее силовики Египта сообщили о ликвидации троих боевиков террористической ячейки, причастных к убийству христианина-копта Набиля Хабаши на Синайском полуострове. По данным МВД Египта, целями террористов должны были стать копты, христианские храмы, а также посты полиции и ВС.
"Как подчеркивают лидеры традиционного ислама и других мировых конфессий, терроризм и убийства не могут быть оправданы никакой из мировых религий. Терроризм – абсолютное зло, дело, противное Богу. Так это оценивается в исламе, христианстве и других религиях. Мусульманские лидеры неоднократно подчеркивали, что подобные действия не соответствуют исламскому вероучению", - сказал иеромонах Стефан.
По его словам, мусульманская и христианская общины сегодня "мирно сосуществуют в Египте", а нынешнее руководство страны "уделяет значительное внимание развитию религиозных общин". Так, например, при содействии правительства Египта был построен храм в память о мучениках, пострадавших от рук ИГ (террористической группировки, запрещенной в РФ) в Ливии в 2015 году. Однако, подчеркнул отец Стефан, отмечается "преступная деятельность террористов на Синае, направленная против народа Египта".
"Периодически террористы нападают на мирных жителей на севере Синая, причем как на христиан, так и на мусульман. Террористы пытаются использовать религиозный фактор для нагнетания напряженности - это провокация. Также они мотивируют нападения тем, что их жертвы проявляют лояльность действующей власти, которая как раз борется с терроризмом на Синае", - пояснил представитель РПЦ.
Чтобы провокации террористов не имели успеха, "представителям мировых религий нужно четко и ясно объяснять своей пастве, что никакая религия не оправдывает терроризм", уверен иеромонах. "Что и делают сегодня духовные лидеры. Это одна из основных тем повестки межрелигиозного диалога в мире. В частности, Русская православная церковь уделяет огромное внимание защите прав христиан в регионах, где они терпят гонения", - заключил собеседник агентства.
На сайте РПЦ приводится оценка главы Коптской церкви патриарха Тавадроса, согласно которой в Египте проживают более 15 миллионов египетских христиан (коптов), "еще 2 миллиона составляет диаспора в 60 странах, где существует около 500 приходов Коптской церкви".
18 сентября 2019, 08:00Религия и мировоззрение"Это нонсенс!" Как живет сейчас самая гонимая в мире община христиан