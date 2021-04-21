https://ria.ru/20210421/ubiystva-1729224071.html

В РПЦ рассказали о провокациях против христиан и мусульман Египта

В РПЦ рассказали о провокациях против христиан и мусульман Египта

Совершенные террористами в Египте убийства, в том числе христианина-копта, нельзя оправдать ни одной из мировых религий, заявил РИА Новости секретарь по... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:29

2021-04-21T11:29

2021-04-21T11:32

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

мвд египта

русская православная церковь

ливия

египет

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Совершенные террористами в Египте убийства, в том числе христианина-копта, нельзя оправдать ни одной из мировых религий, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее силовики Египта сообщили о ликвидации троих боевиков террористической ячейки, причастных к убийству христианина-копта Набиля Хабаши на Синайском полуострове. По данным МВД Египта, целями террористов должны были стать копты, христианские храмы, а также посты полиции и ВС.По его словам, мусульманская и христианская общины сегодня "мирно сосуществуют в Египте", а нынешнее руководство страны "уделяет значительное внимание развитию религиозных общин". Так, например, при содействии правительства Египта был построен храм в память о мучениках, пострадавших от рук ИГ (террористической группировки, запрещенной в РФ) в Ливии в 2015 году. Однако, подчеркнул отец Стефан, отмечается "преступная деятельность террористов на Синае, направленная против народа Египта"."Периодически террористы нападают на мирных жителей на севере Синая, причем как на христиан, так и на мусульман. Террористы пытаются использовать религиозный фактор для нагнетания напряженности - это провокация. Также они мотивируют нападения тем, что их жертвы проявляют лояльность действующей власти, которая как раз борется с терроризмом на Синае", - пояснил представитель РПЦ.Чтобы провокации террористов не имели успеха, "представителям мировых религий нужно четко и ясно объяснять своей пастве, что никакая религия не оправдывает терроризм", уверен иеромонах. "Что и делают сегодня духовные лидеры. Это одна из основных тем повестки межрелигиозного диалога в мире. В частности, Русская православная церковь уделяет огромное внимание защите прав христиан в регионах, где они терпят гонения", - заключил собеседник агентства.На сайте РПЦ приводится оценка главы Коптской церкви патриарха Тавадроса, согласно которой в Египте проживают более 15 миллионов египетских христиан (коптов), "еще 2 миллиона составляет диаспора в 60 странах, где существует около 500 приходов Коптской церкви".

https://ria.ru/20210420/palomnichestvo-1729152578.html

https://ria.ru/20190918/1558783872.html

россия

ливия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, мвд египта, русская православная церковь, ливия, египет