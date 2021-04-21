https://ria.ru/20210421/turizm-1729264940.html

Путин рассказал об открытии границ для зарубежных туристов

Путин рассказал об открытии границ для зарубежных туристов

Россия - радушна и открыта для всех друзей, туризм из-за рубежа будет возобновлен, как только появится возможность, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:13

2021-04-21T13:13

2021-04-21T13:32

туризм

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия - радушна и открыта для всех друзей, туризм из-за рубежа будет возобновлен, как только появится возможность, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света". Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин