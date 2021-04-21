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Путин рассказал об открытии границ для зарубежных туристов
Путин рассказал об открытии границ для зарубежных туристов
Россия - радушна и открыта для всех друзей, туризм из-за рубежа будет возобновлен, как только появится возможность, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:13
2021-04-21T13:13
2021-04-21T13:32
туризм
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия - радушна и открыта для всех друзей, туризм из-за рубежа будет возобновлен, как только появится возможность, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света". Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин