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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210421/tovarooborot-1729247207.html
Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем
Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем
Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:43
2021-04-21T12:43
россия-китай: главное
китай
челябинская область
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая.Как уточнил глава региона, товарооборот с Китаем увеличился почти на четверть. Также Текслер отметил важность партийных структур во взаимодействии Китая и России. На сегодняшний день оно в наибольшей степени проявляется в экономической сфере.Текслер отметил открытость и готовность региона к установлению новых связей со всеми провинциями Китая."Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами. Хочу отметить активное взаимоотношение с партнерами из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий", - заявил в своем обращении глава Челябинской области.
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китай, челябинская область

Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем

12:43 21.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая.
Как уточнил глава региона, товарооборот с Китаем увеличился почти на четверть. Также Текслер отметил важность партийных структур во взаимодействии Китая и России. На сегодняшний день оно в наибольшей степени проявляется в экономической сфере.
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Текслер отметил открытость и готовность региона к установлению новых связей со всеми провинциями Китая.
"Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами. Хочу отметить активное взаимоотношение с партнерами из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий", - заявил в своем обращении глава Челябинской области.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧелябинская область
 
 
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