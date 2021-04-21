https://ria.ru/20210421/tovarooborot-1729247207.html

Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем

Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем

Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:43

2021-04-21T12:43

2021-04-21T12:43

россия-китай: главное

китай

челябинская область

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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая.Как уточнил глава региона, товарооборот с Китаем увеличился почти на четверть. Также Текслер отметил важность партийных структур во взаимодействии Китая и России. На сегодняшний день оно в наибольшей степени проявляется в экономической сфере.Текслер отметил открытость и готовность региона к установлению новых связей со всеми провинциями Китая."Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами. Хочу отметить активное взаимоотношение с партнерами из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий", - заявил в своем обращении глава Челябинской области.

https://ria.ru/20210421/yazyk-1729220522.html

китай

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, челябинская область