https://ria.ru/20210421/tovarooborot-1729247207.html
Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем
Челябинская область на четверть увеличила товарооборот с Китаем
Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:43
2021-04-21T12:43
2021-04-21T12:43
россия-китай: главное
китай
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Челябинская область увеличила товарооборот с Китаем, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и Китая.Как уточнил глава региона, товарооборот с Китаем увеличился почти на четверть. Также Текслер отметил важность партийных структур во взаимодействии Китая и России. На сегодняшний день оно в наибольшей степени проявляется в экономической сфере.Текслер отметил открытость и готовность региона к установлению новых связей со всеми провинциями Китая."Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами. Хочу отметить активное взаимоотношение с партнерами из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий", - заявил в своем обращении глава Челябинской области.
https://ria.ru/20210421/yazyk-1729220522.html
китай
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, челябинская область