https://ria.ru/20210421/spektakl-1729320017.html

Театр на Юго-Западе покажет сотый спектакль "Портрет Дориана Грея"

Театр на Юго-Западе покажет сотый спектакль "Портрет Дориана Грея"

В год 130-летия единственного опубликованного романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" московский Театр на Юго-Западе празднует юбилейный сотый показ... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:21

2021-04-21T16:21

2021-04-21T16:22

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729317786_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_cbaefa9de5e115330ff08b8036ecbf60.jpg

МОСКВА, 21 апр — Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. В год 130-летия единственного опубликованного романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" московский Театр на Юго-Западе празднует юбилейный сотый показ одноименного спектакля, увидевшего сцену в 2015 году.Яркая, красивая и зрелищная постановка быстро стала одним из хитов репертуара и до сих пор магически воздействует на зрителей, которые после финала нередко бросаются фотографировать в фойе портреты исполнителей и докупать на память программки.Автором спектакля стал художественный руководитель Театра на Юго-Западе, заслуженный артист РФ Олег Леушин. Он существенно переработал прозу великого английского абсурдиста, превратив ее в пьесу. Не искажая сюжета, режиссер создает некую рамку вокруг него, добавляя драме новых героев и придавая ей дополнительное философское звучание. Главный персонаж романа Дориан Грей — очевидный представитель антигероя в литературе. Вокруг него идет борьба двух противоборствующих философских категорий — добра и зла. В основу своего спектакля Олег Леушин вкладывает вечный вопрос о том, возможен ли баланс между этими понятиями и предлагает зрителям решить: так ли уж неоспорима победа добра над темными силами в человеке?Наряду с Дорианом Греем (Андрей Кудзин) в действие вводятся еще два главных героя: Белое (Олег Леушин) и Черное (Фарид Тагиев). Их изначальное противостояние отнюдь не напоминает серьезный конфликт, скорее это дружеская потасовка, в которой Белое спокойно и рассудительно отдает на откуп Черному судьбу чистой души юного Дориана. Спектакль не относится к зрелищам, легким для восприятия. Он весь состоит из парадоксов, которые составляют одну из главных стилистических особенностей творчества О.Уайльда. Визуальная красота действия так насыщенна цветом, светом, пластикой, что ее одной могло бы уже хватить для эстетического удовольствия от спектакля. Тем не менее, постановщик не позволяет спокойно созерцать изящество мизансцен, он провоцирует зрителя, заставляя его включаться в происходящее на сцене на мыслительном уровне, постоянно перекидывая мяч фабулы из зоны комфорта в зону конфликта. С первых минут спектакля действие начинает сближаться с шахматной партией, в которой, опять же, парадоксальным образом, первый ход отдан Черному. Интересно, что Черное и лорда Генри играет один и тот же актер — Фарид Тагиев. Лорд Генри — бродячий персонаж Уайльда, который в разных образах присутствует во многих его произведениях и считается прототипом самого писателя. Типичный представитель английского общества — умный, насмешливый, циничный обсерватор действительности, провокатор и мрачный юморист. Он не стоит откровенно на стороне тьмы, но видит современное ему общество скорее в темных тонах и в споре добра и зла иронично склонен играть партию Черного. Именно через этот важнейший образ злу придается ирония, без которой невозможно понимание творчества О.Уйальда.Спектакль построен не столько на привычном цветовом контрасте добра и зла, как белого и черного, сколько на выразительном сопоставлении их природной сущности. Белое спокойно и величаво. Оно настолько уверено в своей неизбежной победе, в ангеле (Любовь Ярлыкова) за спиной героя, что дает право Черному не только на шахматный дебют в партии, но и на дальнейшее вмешательство в становление красавца Дориана. Черное охотно принимает условия игры, но ему для завоевания души Дориана нужно приложить невиданное количество усилий, тем более, что у юноши есть и другие заступники. Художник Бэзил (Сергей Бородинов) — наивный, трогательный творец портрета Дориана Грея. Он создал и, словно оживил героя на холсте, как Пигмалион Галатею, с любовью и вдохновением. Однако, рисуя портрет прекрасного юноши, одухотворяя его волнующе-тонкую внешность, он так увлекается, что забывает вселить в него душу. Неприкаянная, она немедленно оказывается в деятельных руках друга Бэзила лорда Генри. Ответственность художника за то, что он несет в мир, становится одной из важнейших тем спектакля. Еще одним спасительным уголком для души Дориана могла бы стать его любимая Сибилла Вейн (Алина Дмитриева). К сожалению, она появляется в жизни героя в тот критический момент, когда тьма заполоняет его существование, и любимая девушка падает первой страшной жертвой в списке черных дел гедониста и "нарцисса" Грея.Титульный герой драмы — портрет Дорина Грея — является одним из самых художественно- выразительных режиссерских решений спектакля. Портрет тоже парадоксален: он живой, дышащий, меняющий свое обличье вместе с любовно выписанным на нем персонажем. Дориан не подвержен внешнему старению. За этот дар он поплатился своей бессмертной душой, которая стремительно искажает изображение юноши на портрете с каждым его новым преступлением. Живой, светлый и сказочно-красивый портрет вдруг оказывается наполнен мертвецами — совращенными жертвами Дориана Грея. Портрет заключает в себе еще одну важную метафору: вместе с Дорианом на нем изображены представители светского общества, которые, вознося юношу до небес, сами того не ведая, творят из него будущего монстра. Насмешник Уайльд изначально считает это общество мертвым, и превращение портрета в отвратительный пугающий аквариум с шевелящимися в нем черными водорослями ярко и жутко иллюстрирует эту мысль. Основной животрепещущий посыл спектакля, заключенный в мировоззренческом вопросе непременной победы света над тьмой, остается тонкой, прозрачной, но все же не до конца одолимой преградой к этой победе. Существует ли в принципе правда Белых и Черных? Режиссер дает зрителям персональное право разрешения этого спора. В лице обаятельного лорда Генри он делает Черное невероятно притягательным. Белое немного статично и даже высокомерно в своей убежденной правоте. С холодным любопытством вивисектора Белое наблюдает за действиями соперника, который с демонической клубящейся энергией вливает яд своей правды в неокрепшее сознание юноши.Парадокс в том, что оба, и Белое, и Черное, манипулируют Дорианом, как пешку переставляя его по доске своей игровой партии. От этого еще рельефнее и ярче загорается мысль о том, что выбор дороги добра или зла остается за самим человеком, и его личностный подвиг совершается в поиске и нахождении света среди безусловной тьмы. Главное, помнить о верности ангела, который всегда где-то рядом.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы